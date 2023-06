Rower w leasingu. KROSS ma ofertę dla firm

Rower jako środek transportu szybko zyskuje na popularności, a coraz więcej osób wybiera go nie tylko jako formę rekreacji, ale również ze względu na oszczędności i w trosce o środowisko.

PKO Leasing nawiązał współpracę z firmą KROSS, by wspierać ten trend i ułatwiać przedsiębiorcom zakup sprzętu odpowiadającego ich potrzebom.

Klienci biznesowi 36 salonów KROSS w całej Polsce mogą skorzystać z oferty PKO Leasing, decydując się na nabycie zarówno rowerów uniwersalnych, jak również tych wspomaganych silnikiem elektrycznym.



Polacy przesiadają się na rowery. Ta decyzja to efekt nie tylko większej świadomości ekologicznej, ale również poszukiwanie rozwiązań, które wpłyną na ich zdrowie i pozwolą na utrzymywanie większej aktywności fizycznej na co dzień.

Firmy inwestują w rowery

„Modę” na rowery chętnie wykorzystują także przedsiębiorcy. Jedni decydują się na stworzenie specjalnych parkingów dla rowerzystów, inni realizują programy motywacyjne, w ramach których osoby z największą liczbą przejechanych rowerem kilometrów otrzymują nagrody rzeczowe, jeszcze inni budują własną, rowerową flotę, z której mogą korzystać chętni pracownicy. Tego typu działania mogą być potwierdzeniem proekologicznej postawy firmy i pozytywnie wpłynąć na jej wizerunek wśród pracowników, jak również klientów.

- Przedsiębiorcy coraz częściej kierują swoją uwagę w stronę proekologicznych rozwiązań. Staramy się obserwować trendy i tak rozbudowywać naszą ofertę finansowania aktywów, również w kooperacji z partnerami, aby sprostać wymaganiom klientów. Cieszy nas współpraca z firmą KROSS, gdyż rowery tej marki są najczęściej wybierane przez klientów w Polsce – mówi Anna Wiśniewska, dyrektor Departamentu Produktów i Procesów w PKO Leasing.

Kto może skorzystać z leasingu na zakup rowerów KROSS?

Oferta dostępnych w salonach KROSS rowerów jest bardzo szeroka, począwszy od popularnych graveli, przez modele górskie i miejskie, zarówno w wersjach tradycyjnych jak i ze wspomaganiem elektrycznym. Z finansowania w formie leasingu mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości prowadzonej firmy i okresu prowadzenia działalności. Cały proces odbywa się na miejscu, w salonie sprzedaży partnera, począwszy od przygotowania oferty, złożenia wniosku po finalizację transakcji, czyli podpisanie umowy.

PKO Leasing udostępnia dwie ścieżki procesowania wniosków w procesie stacjonarnym. Finansowanie może być dostępne „od ręki”, formalności dopełnione podczas jednej wizyty w salonie, w ciągu maksymalnie 15 minut. Jeśli klient potrzebuje chwili do namysłu, może w salonie KROSS uzyskać ofertę, zaś proces dokończyć w domu. Wówczas samodzielnie uzupełnia dane we wniosku. Umowa może zostać podpisana zdalnie, za pomocą podpisu kwalifikowanego lub dokumenty do podpisu mogą zostać dostarczone za pośrednictwem kuriera pod wskazany przez klienta adres. Jest również możliwość powrotu do salonu KROSS i podpisania umowy na miejscu, w obecności przedstawiciela, który poprzednio obsługiwał klienta.

Zalet oferty PKO Leasing skierowanej do przedsiębiorców zdecydowanych na nabycie jednośladów jest więcej. Jedną z nich jest ubezpieczenie bez dodatkowych opłat. Wartość wykupu roweru rozkładana jest na miesięczne raty.

- Widzimy, że systematycznie rośnie grupa firm i pracodawców, którzy podzielają nasze wartości, ułatwiając swoim pracownikom korzystanie z rowerów, zarówno tradycyjnych, jak i ze wspomaganiem elektrycznym. Lepsza kondycja pracowników w firmie idzie w parze z motywacją do działania. W KROSS demokratyzujemy dostęp do najnowocześniejszych rowerów, stąd współpraca z PKO Leasing – mówi Iwona Stępniak, dyrektor Marketingu KROSS.

Oferta PKO Leasing, dostępna we wszystkich salonach KROSS w całej Polsce to kolejny etap współpracy Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego z największym producentem rowerów w Polsce. W 2022 roku PKO Bank Polski współfinansował kredyt na dynamiczny rozwój i ekspansję zagraniczną firmy KROSS.