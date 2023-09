Rusza pierwszy Popeyes w stolicy. Na zachętę darmowa kanapka

Czy serce Warszawy zabije mocniej wraz z sercami wielbicieli Chicken Sandwich z Popeyes? Czy kolejka przed Złotymi Tarasami będzie dłuższa niż te które ustawiły się podczas otwarć pierwszej wrocławskiej restauracji, czy tej kolejnej w Szczecinie?

Otwarcie Popeye w Warszawie

W dniu otwarcia goście zjedzą m.in. kultową kanapkę Chicken Sandwich, niepowtarzalne w smaku frytki Cajun, kawałki kurczaka (do wyboru Signature Chicken, Louisiana Wings czy Chicken Tenders) a do tego słynne dipy: Mardi Gras, NOLA, Bold BBQ, Bayou Buffalo. Niemal wszystkie dania z kurczaka będą dostępne w wersji pikantnej i łagodnej.

Jak zdobyć voucher na darmową kanapkę w Popeye?

Dla najbardziej wytrwałych sieć przygotowała vouchery pozwalające bezpłatnie delektować się niepowtarzalnym smakiem Chicken Sandwich przez cały kolejny rok. Prezent otrzymają trzy pierwsze osoby, które 21 września ustawią się w kolejce przed głównym wejściem Złotych Tarasów, w specjalnie oznaczonej strefie pomarańczowymi flagami z logo Popeyes. Vouchery dostaną goście czekający przed galerią, która otworzy się już o 9.00. Natomiast pierwsza setka stojących już przed samą restauracją zje Chicken Sandwich za darmo, w dniu otwarcia.

To nie wszystko! Przedpremierowo, przez dwa dni we wtorek 19 i środę 20 września, w serwisie Pyszne.pl warszawiacy będą mogli zamówić klasyki z kuchni Popeyes w atrakcyjnych cenach.

- Nie mogę się doczekać pierwszych gości na pomarańczowym dywanie oraz reakcji warszawiaków na nasze dania. Dzięki specjalnej mieszance przypraw Cajun w każdej pozycji z menu Popeyes czuć cząstkę Luizjany. Menu Popeyes czerpie inspirację z tradycji Nowego Orleanu, miasta różnych kultur i grup etnicznych i to sprawia, że jest jedyne w swoim rodzaju. Wiem, że Warszawa niecierpliwie czekała na swój pierwszy Popeyes i oto jest! - mówi Jakub Aleksandrowicz, Dyrektor Marketingu Popeyes CEE. Dla całego naszego zespołu każde otwarcie to niesamowite przeżycie. Złote Tarasy to początek naszej warszawskiej przygody, już niedługo pojawimy się też w kolejnych punktach w tym mieście.- dodaje Aleksandrowicz.