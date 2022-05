Rusza sezon remontowy, Castorama wprowadza promocje

Oferta specjalna "Budujemy w najlepszych cenach" jest okazją dla klientów, którzy są w trakcie prac remontowych lub je właśnie rozpoczynają i planują. Dodatkowo na klientów, którzy w ciągu najbliższych 5 dni zakupią produkt z kategorii elektronarzędzi, czeka dodatkowy rabat 25% na drugi, w tej samej cenie lub tańszy.

Promocja trwająca od 25 do 30 maja na -25% ma zastosowanie w przypadku zakupu dwóch produktów podczas jednej transakcji, co oznacza, że w przypadku jednorazowego zakupu większej liczby elektronarzędzi, 25% rabatu zostanie udzielone na jeden, najtańszy produkt. Z akcji wyłączone są elektronarzędzia zawarte w ofercie "Budujemy w najlepszych cenach", co oznacza, że promocje nie łączą się.