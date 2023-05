Rusza Smart! Week – największy festiwal zakupowy Allegro. Obniżki nawet do 50%

W oczekiwaniu na początek festiwalu platforma oferuje klientom wcześniejszy dostęp do promocji.

Promocje Smart! Week dostępne są od dziś aż do niedzieli można je znaleźć wyłącznie w aplikacji.

Oznaczenie „Gwarancja najniższej ceny” daje klientom pewność, że na platformie znajdą najtańsze oferty.

Konsumenci mogą zacząć przygotowania do lata, ponieważ w poniedziałek na Allegro rusza festiwal zakupowy Smart! Week – informuje Allegro. Codziennie od 15 do 21 maja łowcy okazji znajdą oferty przecenione nawet do -50% w najpopularniejszych kategoriach, takich jak elektronika, zdrowie i uroda, supermarket i nie tylko! W czasie trwania festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie, jednak najlepsze oferty są dostępne dla użytkowników Allegro Smart! Ponadto w oczekiwaniu na festiwal Allegro, chcąc rozgrzać swoich klientów, przygotowało wyjątkowe promocje. Użytkownicy otrzymają wcześniejszy dostęp do specjalnych ofert, które dostępne będą jedynie w aplikacji od dzisiaj do niedzieli.

Oto kilka najciekawszych produktów dostępnych w weekend:

12 maja, piątek:

Tabletki do zmywarki all in one Finish 50 szt. za 69,99 zł.

Peeling kawitacyjny Herz Medical Instruments za 142 zł.

Robot sprzątający Medion MD 10065 za 249 zł.

David Beckham Refined Woods 100 ml EDP za 59,99 zł.

13 maja, sobota:

Zestaw do akupresury 4Fizjo złoty za 80 zł.

Szczoteczka soniczna dla dzieci Heelly z końcówkami za 53 zł.

Trymer Panasonic ER-GN30-K503 za 56,99 zł.

14 maja, niedziela:

Golarka Philips QP2510/15 za 114,99 zł.

Żel do prania kolorów Persil 3,96 l + Persil Gel Regular 3,96l za 139,99 zł.

Kawa ziarnista Lavazza Qualita Rossa 1000 g za 45 zł.

Promocje dla użytkowników Allegro Smart!

W trakcie festiwalu na użytkowników Allegro Smart! czekają najlepsze okazje i benefity. W tym roku Allegro przygotowało wyjątkową promocję – nowi klienci chcący wypróbować program lojalnościowy oraz dotychczasowi użytkownicy[2] objęci promocją, mogą wykupić roczną subskrypcję Smart! o 10 zł taniej! Promocja potrwa aż do 21 maja. Klienci Allegro Smart! mają dostęp do tysięcy ofert oznaczonych etykietą „Smart! Only”, a także nieograniczonych bezpłatnych dostaw do automatów paczkowych, punktów odbioru i darmowych przesyłek kurierskich do domu. W dodatku nowi użytkownicy mogą skorzystać z programu Smart! na Start - w ramach bezpłatnego okresu próbnego otrzymają aż 5 darmowych dostaw w ciągu 3 miesięcy! Cena regularna usługi Allegro Smart! wynosi 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie, a do programu lojalnościowego można dołączyć na stronie: https://allegro.pl/smart

Przykładowe promocje na 15 maja:

Grill gazowy pięciopalnikowy Landmann 4.1 za 1199 zł.

Smartfon Motorola Moto G31 128GB Szary za 649 zł.

Walizka kabinowa WITTCHEN 34L za 139 zł.

Konsola Xbox Series S 512GB + pakiet Gilded Hunter za 1079 zł.

Trampolina z siatką 4FIZJO Pro 312 cm za 583,99 zł.

Ekspres ciśnieniowy De'Longhi ECAM 23.460.SB za 1599 zł.

Bioderma Atoderm 1l odżywiający olejek do kąpieli za 49,99 zł.

Hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter 3 za 1659 zł.

iPhone 12 4GB/128GB Czarny za 2999 zł.

Łowcy okazji mogą spać spokojnie...

Oznaczenie Gwarancja najniższej ceny daje klientom pewność, że na platformie znajdą najtańsze oferty, także podczas festiwalu Smart! Week. Platforma codziennie porównuje ceny setek tysięcy ofert w kilkunastu najpopularniejszych sklepach internetowych, by dać pewność swoim klientom, że na Allegro znajdą je najtaniej. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu produktu na Allegro kupujący znajdzie tańszą ofertę i zgłosi się do Allegro, otrzyma zwrot różnicy w cenie w postaci kuponu do wykorzystania na Allegro. Maksymalna łączna kwota takiego zwrotu podczas trwania akcji to aż 200 zł! Ponadto uczestnicy festiwalu mogą liczyć na najlepsze oferty i prawdziwe rabaty – nawet do 50%. Każda przekreślona cena spełnia wymogi unijnej dyrektywy Omnibus – oznacza to, że klienci zobaczą najniższą cenę danego produktu, która obowiązywała w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem rabatu. Dodatkowo, dzięki usłudze Allegro Pay konsumenci mogą odroczyć płatność o 30 dni (RRSO 0%). Usługę można aktywować bezpłatnie i korzystać z niej w dowolnym momencie, o ile klient posiada zdolność kredytową.

Jak być na bieżąco!

W gąszczu tysięcy ofert aktualizowanych codziennie łatwo przegapić te najbardziej atrakcyjne. Mamy na to kilka sztuczek... Pierwsza to zapisanie się do programu lojalnościowego Allegro Smart! i newslettera. Jeśli chcesz korzystać z ofert dostępnych tylko w aplikacji Allegro, nie zapomnij jej pobrać i włączyć powiadomień. Po dodaniu interesujących Cię ofert do obserwowanych otrzymasz powiadomienie, kiedy ruszy promocja. Zachęcamy również do śledzenia strony kampanii: https://allegro.pl/kampania/smartweek. Tu znajdą się wszystkie promocje, zarówno te dostępne dla wszystkich przez cały tydzień w dużych ilościach, jak i te najlepsze dostępne dla użytkowników Allegro Smart!

[1] Promocja ważna od 8 do 21 maja dla nowych członków, użytkowników posiadających subskrypcję miesięczną oraz korzystających z programu Smart! na Start, członków Smart! Family i obecnych subskrybentów rocznego pakietu na 14 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego. Rabat 10 zł udzielany jest tylko na jeden okres rozliczeniowy Allegro Smart! Najniższa cena rocznego abonamentu z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 59,90 zł. Więcej informacji znajduje się w warunkach promocji tutaj.

[2] J.w.