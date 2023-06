Seria wideoporad z dermatologiem w Ziko Dermo

Rozmowy z na temat problemów skórnych i odpowiednią profilaktyką można już oglądać na kanale YouTube Ziko Uroda i Zdrowie oraz stronie zikodermo.pl.

Akcja #pielegnujeniefiltruje

W drogeriach Ziko Dermo od maja trwa akcja społeczna #pielegnujeniefiltruje, która cieszy się dużym zainteresowaniem. W badaniu społecznym na temat samoakceptacji i świadomej pielęgnacji realizowanym przez Ziko Dermo we współpracy z agencją badawczą BCMM – badania marketingowe wzięło udział już ponad 7 tysięcy osób. Drogeria Ziko Dermo prowadzi szereg działań edukacyjnych, a ich nową odsłoną jest udostępnienie serii wideoporad z Doktor Nauk Medycznych Dermatolog Magdaleną Podolec-Rubiś, które można już oglądać na kanale YouTube Ziko Uroda i Zdrowie oraz stronie zikodermo.pl.

Akcja #pielegnujeniefiltruje została zorganizowana przez drogerie Ziko Dermo, aby propagować pozytywne podejście do własnego wizerunku oraz zdrowej i świadomej pielęgnacji. Jednym z filarów akcji jest badanie społeczne prowadzone z agencją badawczą BCMM badania marketingowe. W ciągu zaledwie miesiąca 7 100 klientów wypełniło ankiety i odpowiedziało na szereg pytań dotyczących samoakceptacji, aktywności w social mediach, korzystania z filtrów upiększających, podejścia do własnego wizerunku czy stylu życia i stosowanej rutyny pielęgnacyjnej. Badanie będzie prowadzone do końca sierpnia, a w październiku 2023 roku Ziko Dermo opublikuje raportu podsumowujący.

Drugim ważnym filarem akcji #pielegnujeniefiltruje jest kampania edukacyjna, do której zaproszeni zostali specjaliści z zakresu psychologii, trychologii, dietetyki i dermatologii. Na stronach drogerii Ziko Dermo oraz na kanale YouTube Ziko Uroda i Zdrowie pojawiła się seria wywiadów prowadzonych przez Magdalenę Wieliczko dermokonsultantkę Ziko Dermo z Panią Doktor Nauk Medycznych Dermatolog Magdaleną Podolec-Rubiś. W filmach poruszone zostały tematy dotyczące problemów skórnych jak suchość skóry, trądzik czy przebarwienia, zagadnień związanych z dbaniem o skórę głowy i odpowiednią profilaktyką. Pani Doktor udzieliła również wyczerpujących odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z pieprzykami, piegami, przebarwieniami czy ochroną przeciwsłoneczną.

Oprócz cyklu wideoporad z dermatologiem na stronie zikodermo.pl można znaleźć sporo wiedzy z zakresu zdrowej pielęgnacji w specjalnie wydzielonej sekcji pod takim samym tytułem. Jest to wyjątkowy dział z edukacyjnymi Landing Page’ami, z którego można dowiedzieć się więcej na temat cellulitu, skóry atopowej, zmarszczek czy menopauzy. Cały czas na kanałach social media (Facebook, Instagram, You Tube) publikowane są krótkie filmy i animacje poruszające tematykę urody i zdrowia jak: Porady Pielęgnacyjne, Dobre Nawyki czy Fakty, czy Mity.