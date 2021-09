Sieci walczą z marnowaniem jedzenia: Dobra Torba z Biedronki, EKOmisja Lidla

Oprócz bezpośredniego wsparcia Banków Żywności w postaci 20 gr od każdego sprzedanego egzemplarza „Dobrej Torby” sieć Biedronka przygotowała specjalną stronę internetową. Wchodząc na www.biedronka.pl/dobratorba klienci będą mogli dowiedzieć się jak przechowywać żywność, tak aby najdłużej zachować jej przydatność do spożycia i tym samym ograniczyć jej marnowanie.

Biedronka przypomina, że rocznie w Polsce marnuje się prawie 5 milionów ton żywności. Najwięcej, bo aż 60% (prawie 3 miliony ton!) – wyrzucamy w naszych domach. Według raportu Federacji Banków Żywności głównymi powodami są: przekroczenia terminów ważności, niezdatność do spożycia oraz fakt, że po prostu przygotowaliśmy lub kupiliśmy za dużo żywności.



- Marnotrawstwo żywności w gospodarstwach domowych występuje w bardzo dużej skali. Dlatego też jest to obszar do poprawy. Aby to się zadziało musimy mieć wiedzę ale również zmienić nasze nawyki. Dlatego też należy uczyć społeczeństwo i promować proekologiczne postawy. Cieszę się, że Dobra Torba oprócz funkcji użytkowej spełnia też rolę edukacyjną - dodała Beata Ciepła, prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

O swoich dzialaniach proekologicznych przypomina tez Lidl.

Chcąc edukować, budować świadomość oraz wspierać konsumentów, Lidl Polska wdrożył szereg innowacyjnych rozwiązań, angażuje się w zbiórki żywności oraz uruchomił własny projekt „Kupuję, nie marnuję”. Jednym z ostatnich działań, jakie sieć podejmuje w tym celu jest kampania „Sztuka niemarnowania”, którą Lidl realizuje we współpracy z Caritas Polska oraz Federacją Polskich Banków Żywności.