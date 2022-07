Sinsay kolejnym najemcą w bydgoskiej galerii

W czerwcu otwarty został wielkopowierzchniowy sklep JYSK XL, który zajął blisko 1700 mkw na poziomie -1. Kolejną nowością i kontynuacją tego procesu jest wieloletnia umowa najmu z marką Sinsay. Sklep znajdzie się na pierwszym piętrze Galerii i zajmie powierzchnię 900 mkw. Prace wykończeniowe rozpoczną się niebawem, a wielkie otwarcie planowane jest jesienią 2022 r.

W ramach procesu zmian do najemców Galerii Fordon dołączył także

CityFit, który zajmie całe drugie piętro (820 mkw). Marka planuje

stworzyć tu swój pierwszy nowy koncept - CityFit Blue. Są to kluby o

mniejszej powierzchni, przystosowane do funkcjonowania zarówno jako

lokale własne, jak i w modelu franczyzowym.