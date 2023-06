Słuchawki Oppo za 1 zł. Ostatnie dni promocji w Biedronka Home

Urodzinowe okazje w Biedronka Home – taniej nawet o połowę

Ponad 1000 produktów w niezwykle atrakcyjnych cenach, przeceny aż do -50 %, a także produkty dostępne już od 1 zł przy zakupach za min. 200 zł – to tylko niektóre z okazji oferowanych klientom od dzisiaj, 12 czerwca przez Biedronka Home. Jednym z hitów urodzinowej oferty Biedronka Home będą rowery i hulajnogi elektryczne. Poprzez oferowanie ich w bardzo atrakcyjnych cenach Biedronka chce namawiać Polaków do proekologicznych postaw, na co dzień stwarzając jak najwięcej możliwości korzystania z ekologicznych środków transportu w drodze do szkoły i do pracy. Trekkingowy rower elektryczny Fantom będzie teraz dostępny o 1500 zł taniej niż wcześniej, co oznacza obniżkę ceny o ponad 27 %. Hulajnogę elektryczną Motus Pro z kolei klienci kupią o 1300 zł taniej, o niemal 40 % taniej.

Co jeszcze znajdziemy teraz w Biedronka Home znacznie taniej? Są to m.in.: frytkownica beztłuszczowa Prime3 oferowana 23 % taniej (od wtorku 13.06), szczoteczka soniczna do zębów (50 % rabatu), kamera samochodowa Tracer2.2D (37 %), odkurzacz automatyczny Blaupunkt (26 %) i odkurzacz pionowy BerlingerHaus (40 %), zestaw garnków MG Home Verso 10 el. (40 %) oraz zestaw obiadowo-kawowy Lubiana dla 6 osób 30 el. (30 %), fotel uszak z podnóżkiem (37 %), a także telewizory, żelazka, smartfony i smartwatche, a nawet piekarnik elektryczny z termoobiegiem.

Jakie hity sprzedaży

Opiekacz do kanapek, 8-elementowy zestaw garnków oraz wygodny wkrętak to hity sprzedaży w sklepie internetowym Biedronka Home w ramach obchodów jego pierwszej rocznicy. Sprzedaż każdego z tych produktów wzrosła w ciągu ostatnich dni ponad 200 razy. Klienci mają właśnie ostatnią szansę na upolowanie wielu produktów.

A co na przykład? Żelazko Canvas ze stacją parową tańsze o 50 proc., za które zapłacimy 299 zł (cena regularna 599 zł), 10-elementowy zestaw garnków Verso ze stali nierdzewnej z wkładem do gotowania na parze taniej o 40 proc. w cenie 179 zł (cena regularna 299 zł), wagę łazienkową z pomiarem tkanki tłuszczowej tańszą o 40 proc. w cenie 29,99 zł (cena regularna 49, 99 zł) czy powerbank 10000 MAH tańszy o 45 proc. w cenie 54,90 zł (cena regularna 99,90 zł). W ofercie znalazły się również rowery elektryczne, które w sklepie dostępne są już od 3699zł.



Dotąd, obok wspomnianych wyżej produktów, najbardziej rozchwytywanymi przez klientów Biedronka Home w ramach akcji urodzinowej były m.in.: zestaw trzech patelni z odpinaną rączką, 30-elementowy zestaw obiadowo-kawowy dla 6 osób a także zestawy ręczników oraz ścierek kuchennych. Każdy z tych produktów sprzedał się ponad 100 razy lepiej niż przed rozpoczęciem akcji promującej pierwsze urodziny Biedronka Home.



Do końca trwania akcji dostawa każdego zamówienia od 99 zł jest darmowa. A przy zamówieniu wartym 200 zł klienci Biedronka Home mogą wybrać dodatkowo produkt z puli produktów oznaczonych emblematem „Dodaj za 1 zł” - mówi Kamila Frąckowiak-Jankowski, starszy menedżer ds. e-commerce w sieci Biedronka.

Słuchawki Oppo za 1 zł. Jak je zdobyć?

Biedronka Home proponuje za symboliczną złotówkę m.in. słuchawki OPPO Enco Buds2. Aby je zdobyć, trzeba jednak zakupić smartfon OPPO A57s za 799 zł.

Biedronka Home działa już rok

Pierwsze urodziny sklepu internetowego Biedronka Home postanowiliśmy uczcić, oferując szeroką gamę produktów dostępnych w naszym sklepie. Oprócz sprawdzonych ofert i produktów, które w ciągu poprzednich miesięcy cieszyły się największym zainteresowaniem, w czerwcowej ofercie znajduje się również sporo nowości - mówi Kamila Frąckowiak-Jankowski, starsza menedżerka ds. e-commerce w sieci Biedronka.

Warto pamiętać, że aby w pełni korzystać z rozbudowanej oferty Biedronka Home, należy założyć kartę Moja Biedronka i konto w sklepie home.biedronka.pl.

Najbardziej popularnymi kategoriami zakupowymi w Biedronka Home są: produkty z kategorii Kuchnia i Akcesoria Kuchenne, np. zestawy garnków i zastawy stołowe; małe AGD i Elektronika, np. grill kontaktowy i frytkownica; Warsztat i Auto, np. wiertarko-wkrętarka i odkurzacz piorący; Tekstylia Domowe, np. pościele i dywany.



Od chwili uruchomienia sklepu klienci około 28 mln razy odwiedzali witrynę Biedronka Home.