Słynna islandzka wódka chce podbić polskie stoły

Reyka ma swoje korzenie w urokliwej wiosce Borgarnes, której historia sięga czasów wikingów. Proces jej produkcji jest ręczny i trwa około sześciu godzin, pozwalając na wytwarzanie małych partii o pojemności 1000 litrów. Zadebiutowała na Islandii w 2005 roku, kiedy William Grant and Sons postanowił stworzyć wyjątkowo czystą i gładką w smaku wódkę.

Wódka Reyka wielokrotnie nagradzana

Od tamtej chwili zyskała światową renomę smaku, zdobywając Trofeum Wódki na International Wine and Spirit Competition (IWSC) w 2011 roku oraz powtarzając ten sukces, otrzymując złoto w 2023 roku. Co więcej, w 2013 roku Reyka zdobyła złoty medal w prestiżowym konkursie San Francisco World Spirits Competition, a także otrzymała wyróżnienie "Bardzo Dobre - Gorąco polecam" podczas Ultimate Spirits Challenge.

Czysta islandzka woda arktyczna: Reyka korzysta z krystalicznie czystej wody pochodzącej z islandzkich źródeł lodowcowych, przepływających przez 4000-letnie pole lawy.

Miedziany alembik Carter-Head: To jeden z nielicznych na świecie alembików używanych do produkcji wódki. Jego wyjątkowa konstrukcja pozwala na uzyskanie niezwykle delikatnego i wyrafinowanego smaku.

Filtracja przy użyciu skał lawy: Proces filtracji oparty jest na wykorzystaniu naturalnych skał lawy, uznawanych za jedną z najbardziej naturalnych i efektywnych metod filtracji na świecie. Dzięki temu wódka uzyskuje niezwykłą klarowność i czystość.

Energia geotermalna: W destylarni Reyka wykorzystuje się energię geotermalną, dostarczaną przez parę z pobliskich gorących źródeł. To ekologiczne podejście do produkcji alkoholu, które pozwala zachować czystość smaku.

Wódka Reyka (40% obj.) dostępna jest już w wybranych specjalistycznych punktach sprzedaży, a rekomendowana cena to 149,99 zł za butelkę 700 ml.

Kto produkuje wódkę Reyka?

Producent Reyki, William Grant & Sons, Ltd., to niezależna, rodzinna wytwórnia z siedzibą w Wielkiej Brytanii, założona przez Williama Granta w 1887 roku. Obecnie, luksusowa firma spirytusowa jest prowadzona przez piąte pokolenie rodziny i produkuje niektóre z wiodących marek Scotch Whisky na świecie, w tym whisky single malt Glenfiddich®, serię ręcznie robionych single maltów The Balvenie®, Blended Scotch Whisky Grant’s®, a także inne ikoniczne marki spirytusowe, takie jak Hendrick’s® Gin, Sailor Jerry® Rum, Tullamore D.E.W. Irish Whiskey oraz tequila Milagro.