Spacery z PoWarszawsku i Westfield Mokotów. Rusza druga edycja

Rowerem, na piechotę a może tramwajem? Nieznaną historię Mokotowa i Służewa odkrywać można na różne sposoby. „Spacery z PoWarszawsku i Westfield Mokotów” są idealną propozycją dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tajemnicach i ciekawostkach stolicy, ale pragną zrobić to w inny sposób niż proponują klasyczne wycieczki z przewodnikiem. Zainteresowanie takim niestandardowym zwiedzaniem Warszawy jest bardzo duże - w zeszłorocznej edycji projektu wzięło udział w sumie prawie 1000 osób.

Westfield Mokotów jest bardzo mocno związane z dzielnicą, w której się znajduje. Historia Mokotowa i Służewa kryje jeszcze wiele ciekawostek dlatego zachęcamy do ich odkrywania. – mówi Izabela Wójcik, dyrektorka centrum handlowego Westfield Mokotów – Lubimy zaskakiwać i dlatego tym razem proponujemy zwiedzanie na trzy różne sposoby: piechotą, rowerem i tramwajem. Mamy nadzieję, że nasz projekt, tworzony wspólnie z PoWarszawsku, nie tylko zainspiruje kolejne osoby do poznawania historii Mokotowa i Służewa, ale też zachęci do korzystania z różnych form zrównoważonego transportu.

Zeszłoroczna współpraca z Westfield Mokotów to był hit, który odbił się w Warszawie dużym echem, więc dla obu stron naturalna była jej kontynuacja w 2023 roku. Tym razem do wycieczek zaangażujemy ekologiczny transport, czyli rowery i tramwaj, a dowiemy się m.in. z czego słynął przemysłowy Służewiec, czy na Wyścigach Konnych było kiedyś lotnisko, ile było w Warszawie skoczni narciarskich czy gdzie znajdował się ogromny cmentarz choleryczny. To oczywiście tylko garstka ciekawostek, które usłyszą nasi spacerujący – zachęca Łukasz Ostoja-Kasprzycki, twórca projektu PoWarszawsku.

Pierwsza wycieczka w ramach „Spacerów z PoWarszawsku i Westfield Mokotów” już w najbliższą sobotę, 10 czerwca. Tego dnia szansę na zwiedzanie Mokotowa i Służewa będą mieli rowerzyści. Tydzień później, 17 czerwca, ze stacji PKP Służew ruszy zabytkowy tramwaj z lat 50. XX wieku, który zabierze miłośników ciekawych historii w podróż po dzielnicy. Kolejna sobota, 24 czerwca, to ponownie szansa dla fanów dwóch kółek, którzy w drogę po nową dawkę historycznej wiedzy ruszą spod Westfield Mokotów. Ostatni spacer, 1 lipca, należeć będzie do piechurów, a trasa wyznaczona zostanie w taki sposób, aby udział w tej wycieczce mógł wziąć każdy, bez względu na wiek czy ograniczenia ruchowe.

HARMONOGRAM WYCIECZEK PO MOKOTOWIE I SŁUŻEWIE

10 czerwca 2023 r. – wycieczka rowerowa; start 12.00 spod Westfield Mokotów

limit uczestników – obowiązują zapisy; wycieczka rekomendowana dla osób 13+

17 czerwca 2023 r. – wycieczki tramwajowe; strat 12.00 i 14.00 PKP Służew

limit uczestników – obowiązują zapisy

24 czerwca 2023 r. – wycieczka rowerowa; start 12.00 spod Westfield Mokotów

limit uczestników – obowiązują zapisy; wycieczka rekomendowana dla osób 13+

1 lipca 2023 r. – wielki spacer dla wszystkich chętnych; start 12.00 spod Westfield Mokotów