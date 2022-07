Spar chce przyciągnąć klientów nową ofertą włoskich win

W katalogu znajdą dodatkowo ciekawe informacje o winie, Włoszech, sposobach przechowywania i podawania tego wyjątkowego napoju. Do tego można poznać zaskakujące ciekawostki – na przykład to, że korek wystrzelony z szyjki musującego wina osiąga prędkość nawet 106 km/h!

- Wina włoskie przywodzą na myśl pyszne jedzenie i miło spędzony czas. W końcu dla prawdziwego Włocha dobra kuchnia bez wyśmienitego wina nie istnieje. Dla obcokrajowców włoskie wino to synonim najwyższej jakości, wspaniałej historii i część kulturowego prestiżu. Włochy są ojczyzną znanego na całym świecie Chianti, ale trzeba wiedzieć, że o miano najsłynniejszego włoskiego regionu ubiega się nie tylko Toskania. Wyjątkowo dobre i uznawane na całym świecie wina produkują również Piemont, Trydent, regiony południowych Włoch oraz Sycylia. Ta ostatnia słynie z niezwykle zwariowanego wina o nazwie Marsala. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że we Włoszech istnieje największa różnorodność odmian winorośli na świecie. Można to szybko zauważyć, zwiedzając południe kraju, gdzie z uwagi na klimat niewielkie lokalne winnice oferują cały wachlarz najróżniejszych smaków. Bez wątpienia Włosi są największym producentem wina na świecie – kraj ten zaspokaja aż 20 procent światowej produkcji. To znacznie więcej niż jakikolwiek inny kraj. Oznacza to, że Włosi prawdopodobnie na winie znają się jak nikt inny. Teraz największy wybór włoskich win jest dostępny w sklepach SPAR w całej Polsce – wyjaśnia Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.