Spar z kolejną akcją lojalnościową

Znaczki otrzymuje się za każde wydane 20 zł, a produkty w promocji można kupować do 7 stycznia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Wystarczy zebrać 5 znaczków, aby móc kupić wybrany nóż z wysokim rabatem.

“Dotychczas klienci sieci SPAR korzystali z naszych akcji lojalnościowych, gdzie mogli nabyć zastawy, sztućce i szkło marki Villeroy&Boch. Akcje te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, były też docenione przez naszych partnerów detalicznych. Dlatego kontynuujemy dotychczas sprawdzone formaty – oferty bardzo wysokiej jakości wyrobów w wyjątkowych, promocyjnych cenach. Chcemy aby marka SPAR kojarzyła się z doskonałą jakością w atrakcyjnych cenach. Nasze akcje lojalnościowe mają podobne założenia i różnią się od innych, dostępnych na rynku” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

SPAR cały czas rozwija swoją markę własną – sieć wprowadziła świeże warzywa SPAR oraz dania gotowe i soki pod marką Fresh to go. Łącznie w ofercie jest ponad 600 indeksów marki własnej, a w planach jest rozszerzenie asortymentu do 1000 indeksów.

Dodatkowo 10 indeksów produktów bezglutenowych rozszerzyło ofertę marki własnej SPAR. Oferta obejmuje ciastka, biszkopty, makarony i mąki. Są to starannie wyselekcjonowane produkty w konkurencyjnych cenach.