Spicy Chicken Box w nowej odsłonie wraca do McDonald’s

Czym jest Spicy Chicken Box

Spicy Chicken Box to dziewięć pikantnych Spicy Chicken McNuggets®, sześć kawałków chrupiących i soczystych McCrispy® Tenders, dwie porcje frytek oraz dwa ulubione sosy do wyboru. Jednak to nie wszystko. Mak podkręca temperaturę jeszcze bardziej i do oferty wprowadza również zupełne nowości – ostre sosy Hot Chili i Sriracha Mayo.

Wprowadzeniu produktów do oferty towarzyszy kampania, w ramach której zaplanowano emisję spotu w telewizji, kinie i na platformach VOD. Uzupełnieniem są szerokie działania marketingowe, obejmujące m.in. digital, reklamę OOH oraz influencer marketing. Za strategię, kreację oraz realizację kampanii odpowiada agencja DDB, planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy OMD, a działania PR koordynowane są przez agencję 24/7Communication.