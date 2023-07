Sprzedaż tych piw może lawinowo podskoczyć w Dino. Przynęta? Bony na zakupy

Konkurs trwa od 17 do 30 lipca. Zasady są proste:

Należy kupić minimum 4 piwa marek: Somersby, Garage, Okocim. W konkursie biorą udział: puszki, butelki i wielopaki – według dowolnego wyboru uczestnika.

Zachować paragon

Wziąć udział w konkursie

Bony na zakupy do Dino

Uczestnik konkursu musi zgłosić się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z rozwiązaniem zadania konkursowego i wysłanie go za pośrednictwem strony internetowej konkursu;

Zadanie konkursowe to przesłanie własnej, autorskiej odpowiedzi na pytanie

konkursowe, które brzmi: „W przypadku wygranej, na co wydasz zaoszczędzone na zakupach pieniądze?”. Rozwiązania zadania konkursowego może składać się z maksimum 300 znaków włącznie ze „spacjami”.

