Stała zniżka dla seniorów w sklepach Carrefour we wtorki i czwartki

Osoby starsze stanowią jedną z najliczniejszych grup społecznych w Polsce

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że, na koniec 2022 roku liczba osób powyżej 60. roku życia wynosiła prawie 9 mln. To właśnie te 23% społeczeństwa, najdotkliwiej odczuwa skutki wciąż utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji.

- Wiemy z jakimi problemami i ciężkimi wyborami mierzą się obecnie seniorzy. Biorąc pod uwagę wysokość średniej emerytury, a także fakt, że znaczną część budżetu osób starszych stanowią leki, muszą oni wyjątkowo racjonalnie zarządzać swoimi wydatkami. Karta Seniora to jedyna w Polsce, stała akcja lojalnościowa, która pomaga osobom starszym w dobie kryzysu i wysokich cen, dokonywać potrzebnych zakupów z troską o budżet. Poza Kartą Seniora, osoby 60+, w naszych sklepach, mogą również korzystać z innych promocji, jakie oferujemy w związku z Akcją Antyinflacja. To dla nas niesłychanie ważne, aby nasi klienci nie musieli rezygnować z podstawowych potrzeb i dokonywali niezbędnych zakupów w przystępnych cenach — mówi Anna Borowska, Menedżer Działu Programów i Narzędzi Lojalnościowych.

Karta Seniora, to jeden z kluczowych filarów parasolowej Akcji Antyinflacyjnej Carrefoura. Program zainicjowany został w 2012 roku, jedynie w hipermarketach sieci. Obecnie promocje z Kartą obowiązują w 350 hiper- i supermarketach, a także w wybranych sklepach franczyzowych. Dotychczas seniorzy zyskiwali do 10% rabatu we wtorki, jednak sieć rozszerzyła promocję na kolejny dzień tygodnia – czwartek. Dzięki temu seniorzy mogą częściej zyskiwać na zakupach w Carrefour.

Karta seniora — jak ją otrzymać?

- Karta Seniora to jeden z elementów, który wyróżnia nas na tle innych sieci. Stała zniżka, to dla seniorów gwarancja spokojnych zakupów bez wyrzeczeń. Pierwszy raz od 10 lat wprowadzamy tak dużą zmianę w naszej promocji i jest ona z korzyścią dla klientów. Chcemy, aby osoby starsze wiedziały, że nasze promocje to realna pomoc w trudnych ekonomicznie czasach. - Marta Baran Dyrektor Działu Zarządzania Relacjami z Klientem.

Karta Seniora daje możliwość uzyskania rabatów na zakupy osobom po 60. roku życia. Każda osoba w takim wieku, może bezpłatnie przystąpić do programu i wyrobić Kartę Seniora w Punkcie Obsługi Klienta w sklepie Carrefour. Wystarczy wypełnić formularz dostępny w POK, a następnie odebrać kartę. Jej posiadacze w każdy wtorek, a obecnie także w każdy czwartek robiąc zakupy za minimum 50 zł, otrzymują rabat do 10% na kolejne zakupy, który jest wydawany w formie e-Kuponu. Zniżkę seniorzy mogą wykorzystać w dowolnym dniu tygodnia, podczas kolejnych zakupów. Wystarczy pokazać kasjerowi Kartę Seniora oraz otrzymany wcześniej e-Kupon rabatowy. Każdy użytkownik fizycznej Karty Seniora może również przenieść ją do aplikacji Mój Carrefour, dzięki czemu będzie mógł korzystać z dodatkowych, dostępnych w niej kuponów i oszczędzać jeszcze więcej podczas zakupów.