Stock Polska wyłącznym dystrybutorem włoskich destylatów

Fernet Branca to światowy bestseller w kategorii bitterów i produkt, który w 1845 roku zapoczątkował działalność, do dzisiaj rodzinnej firmy Fratelli Branca Distillerie SPA. Ziołowy likier na bazie 27 wyciągów roślinnych został stworzony przez Bernardino Branca jako leczniczy napój wspomagający walkę z malarią. Fernet Branca szybko zyskał sławę, stając się z biegiem czasu ważną częścią kultury aperitivo i bazą nowoczesnych cocktaili alkoholowych. Fernet Branca to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek alkoholi premium na świecie i jeden z najbardziej kultowych produktów Fratelli Branca Distillerie, których dystrybucją na rynku polskim będzie zajmował się Stock Polska należący do międzynarodowej grupy Stock Spirits, jednego z wiodących producentów wódek czystych i alkoholi smakowych w regionie CEE.

„Sukces sprzedażowy, jakim okazała się ubiegłoroczna umowa z De Kuyper Royal Distillers, zachęcił nas do współpracy z kolejną światową marką alkoholi z segmentu premium. Cieszę się że będziemy reprezentować w Polsce rodzinną firmę Fratelli Branca Distillerie SPA, która bazując na niezmienionej od 178 lat i wciąż strzeżonej recepturze produkuje jeden z najsłynniejszych bitterów na świecie. Jestem przekonany, że współpraca Fratelli Branca Distillerie SPA i Stock Polska to niezwykła możliwość połączenia wieloletnich kompetencji obu firm, by zagwarantować intensywny rozwój marek Fernet Branca na rynku polskim” – mówi Łukasz Konieczny, dyrektor ds. rozwoju rynku i sprzedaży specjalistycznej w Stock Polska.

Stock Polska nawiązał współpracę z Fratelli Branca Distillerie SPA w zakresie dystrybucji Fernet Branca, ale także alkoholi z innych kategorii, m.in. likierów Brancamenta i Caffè Borghetti, wermutów Carpano Classico, Bianco, Dry i Antica Formula oraz najnowszego produktu włoskiego producenta – ziołowego dodatku do koktajli Carpano Botanic Bitter.

"Cieszymy się z nadchodzącej współpracy z Stock Polska. Widzimy w nich doskonałego partnera do skutecznego promowania i budowania produktów Fratelli Branca Distillerie SPA na polskim rynku. Jesteśmy przekonani, że dzięki Stock Polska nasze produkty zdobędą jeszcze większe uznanie wśród polskich konsumentów." – powiedział Michał Stokłosa, Central & Eastern Europe Export Manager.

Produkty Fratelli Branca Distillerie SPA o rzemieślniczych korzeniach idealnie wpisują się w przyjęty kierunek rozwoju Stock Polska – premiumizacji, czyli dostarczania klientom wysokiej jakości alkoholi, zarówno własnych, jak i zagranicznych, które są synonimem wyjątkowych doznań smakowych i nowoczesnej kultury picia.