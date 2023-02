Stokrotka zaprasza w kulinarną podróż po Azji

Kuchnia azjatycka od lat cieszy się w Polsce dużą popularnością. Teraz smaki Dalekiego Wschodu można odkryć również w Stokrotce. Dzięki wielu łatwo dostępnym produktom egzotyczne dania będzie można w wygodny i szybki sposób przygotować w swoim domu.

– Nasza ostatnia akcja „Włochy od kuchni” cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Dlatego postanowiliśmy ruszyć w dalszą kulinarną podróż. W tej edycji dotarliśmy do krajów Dalekiego Wschodu. W ramach oferty „Azja od kuchni” w Stokrotce będzie można znaleźć wiele artykułów i dań, które umożliwią odtworzenie ulubionych orientalnych smaków. Będzie to również świetna okazja dla naszych klientów do wypróbowania nowych produktów i odkrycia azjatyckiej kuchni – mówi Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

W ofercie sklepów Stokrotka znajdziemy niezbędne składniki do przygotowania wielu popularnych dań kuchni Dalekiego Wschodu, w tym różne rodzaje makaronów, jak udon czy ramen, oraz ryż do sushi. Kuchnia azjatycka to także świeże składniki, dlatego w ramach akcji na sklepowych półkach pojawią się kapusta pak choi, grzyby shimeji, trawa cytrynowa oraz świeży imbir i kurkuma. Dostępny będzie także szeroki wybór dań gotowych, w którym znajdziemy pierożki dim sum, gyoza, sajgonki i zestawy sushi. Nie zabraknie również dodatków potrzebnych do samodzielnego przygotowania azjatyckich posiłków, takich jak algi morskie, panierka panko, pasta wasabi czy imbir do sushi.

Oferta „Azja od kuchni” będzie dostępna w wybranych sklepach sieci Stokrotka od 16 lutego do 8 marca lub do wyczerpania zapasów.

Szczegóły akcji sprawdzić można w gazetce promocyjnej dostępnej w sklepach, na stronie internetowej sieci i w aplikacji Nasza Stokrotka. Można w niej znaleźć również przepisy na wybrane dania kuchni Dalekiego Wschodu.