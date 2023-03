Strefa New Balance w trzech sklepach eobuwie.pl

Strefa dla biegaczy w sklepach eobuwie.pl

Różnorodność podłoża biegowego jak i natura znalazły swoje odzwierciedlenie w dedykowanej strefie New Balance, która pojawiła się w wybranych sklepach eobuwie.pl. Ekspozycja ta świetnie wpisuje się w niektóre z założeń strategii marki eobuwie.pl, jakim są łączenie świata online i offline oraz edukacja klientów. Obecnie na stronie internetowej sklepu oraz w mediach społecznościowych brandu możemy oglądać kampanię digitalową, która poświęcona jest butom do biegania w terenie, a jednym z jej głównych bohaterów jest model Fresh Foam Hierro v7. Natomiast ruchome elementy ekspozycji w ciekawy sposób ilustrują informacje o zaprezentowanych na niej modelach obuwia sportowego.

Strefa New Balance w sklepach eobuwie.pl, fot. mat. pras.

W ramach strefy przedstawiony jest również model Fresh Foam More v4, który polecany jest do biegania w terenach miejskich. Zapewnia on jeszcze większą amortyzację, która przekłada się na lepszą ochronę kolan i stawów.