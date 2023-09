Stworzyła suknię ślubną dla Meghan Markle a teraz projektuje dla tej marki

Nazwa kolekcji – UNIQLO : C nawiązuje do imienia projektantki, a także anglojęzycznych słów, które były źródłem inspiracji w procesie tworzenia: Curiosity, Conversation, City, Clarity, Connection, Creativity (ciekawość, rozmowa, miasto, jasność, połączenie, kreatywność). Clare, czerpiąc ze swojego bogatego doświadczenia, wykorzystuje tu zaawansowane technologie odzieżowe, które w połączeniu z wyrafinowanym wzornictwem tworzą niezwykle wygodną i funkcjonalną kolekcję odzieży, dostosowaną do potrzeb współczesnej kobiety.

Nowa kolekcja Uniqlo

Kolekcja prezentuje nową interpretację klasycznego płaszcza typu trencz, który wykonany został z trwałej i wszechstronnej tkaniny gabardynowej, idealnej na każdą porę roku. W asortymencie znajdują się ciepłe i lekkie puchowe kurtki oraz płaszcze, z puchem poddanym specjalnej obróbce antystatycznej. Spódnica maxi o plisowanym kroju wykonana jest z delikatnego, lśniącego, satynowego materiału, poddanego obróbce cieplnej. Spodnie mają swobodny charakter, a spódnice i sukienki, zdobione subtelnymi, florystycznymi wzorami i motywem paisley, komponują się z kolekcją luźnych swetrów, krótkich kardiganów i rozpinanych swetrów typu boyfriend. Kolekcję uzupełniają buty. Kolekcja zawiera 34 produkty.

UNIQLO to marka odzieżowa, inspirowana japońską celebracją prostoty, jakości i długowieczności. LifeWear to odzież, która jest nieustannie udoskonalana, aby wnosić jeszcze więcej ciepła, lekkości, designu i komfortu do codziennego życia.

Co wiemy o UNIQLO and Fast Retailing

Marka UNIQLO należy do Fast Retailing Co., Ltd., wiodącej japońskiej grupy odzieżowej z siedzibą w Tokio. UNIQLO jest największą spośród ośmiu marek Fast Retailing Group. Pozostałe z nich to GU, Theory, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand i Helmut Lang. Z globalną sprzedażą na poziomie około 16,6 miliarda USD w 2022 roku, Fast Retailing jest jednym z największych na świecie detalicznych sprzedawców odzieży, a UNIQLO jest wiodącym japońskim sprzedawcą produktów specjalnych.

UNIQLO kontynuuje politykę ekspansji w największych miastach na świecie, w ramach swoich działań, zmierzających do umocnienia statusu marki globalnej. Obecnie firma posiada łącznie ponad 2400 sklepów stacjonarnych na całym świecie, w tym w Japonii, Azji, Europie i Ameryce Północnej.