Super Mario Bros przeniknie do Galerii Gniezno

Jedna z najbardziej znanych gier na świecie, tym razem w formie komedii pojawi się w kinach już 26 maja! W związku z tym w Galerii Gniezno na wszystkich fanów czekać będzie wiele atrakcji! 13 maja od 11:00 do 19:00 powstaną dwa niezwykłe miejsca do robienia zdjęć. Jednym z nich będą słynne zielone rury, którymi przemieszczali się najpopularniejsi hydraulicy na świecie – bracia Mario i Luigi. Drugi to prawdziwy gokart z filmu Super Mario Bros – Mario Kart! Zarówno do rury jak i do gokarta można będzie wejść i zrobić sobie niezapomniane zdjęcie na tle animowanych bohaterów!

Do tego dostępna będzie dwustronna ściana z zestawami do łączenia rur, kolanek, wlewek i syfonów – mali hydraulicy doświadczą świetnej zabawy i nauki w jednym! A dla wszystkich, którzy chcą poczuć nieco większy dreszczyk emocji i konkurować z innymi przygotowana zostanie specjalna scena konkursowa! Na niej przygotowane będą stanowiska do zabawy w PYTANIE CZY WYZWANIE. To prawdziwa gratka dla fanów serii, którzy mogą sprawdzić swoją wiedzę. Na scenie będą też odbywać się różne gry i zabawy inspirowane filmem, a na koniec dnia pojawi się urodzinowy tort Mario!

Na tym nie koniec atrakcji! Każdemu dziecku wręczany będzie kubeczek popcornu i zapraszane będzie do kina na specjalne seanse krótkometrażowych bajek, zwiastunów kinowych animacji i przedpremierowych fragmentów Super Mario Bros! Uzupełnieniem głównego wydarzenia będą także magnetyczne puzzle w kilku wzorach, mega kolorowanki i filmowy basen z piłeczkami.

- Ogromnie się cieszymy, że możemy przeprowadzić tak świetny event w naszej galerii! To naprawdę sporo wyjątkowych atrakcji dla dzieci, które z pewnością zostaną w ich pamięci na długo. Można więc połączyć przyjemne z pożytecznym i podczas zakupów miło spędzić czas z najbliższymi w wyjątkowych okolicznościach – mówi Elżbieta Cipcer, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria Gniezno.