Super-Pharm wprowadza zmiany w klubie lojalnościowym

Klub lojalnościowy Super-Pharm to jeden z pierwszych konsumenckich programów tego typu w Polsce. Po kilkunastu latach funkcjonowania pod nazwą Klub LifeStyle nadszedł czas na zmiany.

Klub LifeStyle to teraz Klub Super-Pharm



- Zmieniając nazwę naszego programu na Klub Super-Pharm, chcemy jeszcze silniej budować świadomość oraz wizerunek marki. Zdecydowaliśmy się na ten krok, by umożliwić naszym obecnym, a także przyszłym klientom, bezpośrednie skojarzenie programu lojalnościowego z naszą siecią. Zarówno na poziomie językowym, jak i wizualnym – komentuje Justyna Chodorowska, Manager ds. Programu Lojalnościowego.

Przynależność do Klubu Super-Pharm daje wiele korzyści. Uzbierane za zakupy punkty można wymienić na nagrody w postaci darmowych produktów z katalogu nagród lub przekazać na wsparcie wybranej organizacji charytatywnej. Obecnie Super-Pharm wspiera Fundację Rak’n’Roll, Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”.

Jak zbierać punkty w Klubie Super-Phar?

Każda złotówka wydana w drogeriach stacjonarnych, online na superpharm.pl lub w aplikacji mobilnej to 1 punkt w Klubie, a po wydaniu minimum 750 zł w ciągu roku aż 2 punkty. Punkty zbierane są na karcie Klubowicza, która dostępna jest również w wersji digitalowej w aplikacji i na stronie www.superpharm.pl.

Jak dołączyć do Klubu Super-Pharm? To bardzo proste. Wystarczy zarejestrować się w aplikacji mobilnej lub na stronie www.superpharm.pl, by otrzymać wirtualną kartę.