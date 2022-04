SuperMenu by Anna Lewandowska wprowadza ofertę dla mężczyzn

- Już od dawna przymierzaliśmy się do tego, żeby mieć ofertę dedykowaną dla mężczyzn. Bardzo mi na tym zależało! Postanowiliśmy więc wprowadzić nowy wariant diety o zwiększonej kaloryczności z myślą o potrzebach panów. Natomiast będzie to dobre rozwiązanie również dla tych pań, które chcą zbudować masę mięśniową albo po prostu zdrowo przytyć - powiedziała Anna Lewandowska, sportsmenka, propagatorka zdrowego stylu życia, założycielka SuperMenu by Anna Lewandowska.

Nowy wysokobiałkowy wariant diety składa się z 6 posiłków, w tym 5 pełnowartościowych dań oraz koktajlu białkowego, będącego źródłem aminokwasów wspierających budowę tkanki mięśniowej.

Marka zwraca uwagę, że większości z nas dieta mężczyzn kojarzy się przede wszystkim z dużymi porcjami, mięsem w celu “robienia masy”. Jednak sytuacja wygląda inaczej, ponieważ z roku na rok rośnie świadomość i zainteresowanie mężczyzn zdrowym odżywianiem, a same cele także ulegają zmianie. Obok chęci zwiększenia masy mięśniowej czy redukcji masy ciała, pojawia się również potrzeba utrzymania wagi i poprawy samopoczucia. Dostrzeżony został także związek między prawidłowym odżywianiem, a gospodarką hormonalną, mającą wpływ m.in. na poziom libido.