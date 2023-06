SuperThings w 3 Stawach

Będzie strefa zabaw z tematycznymi stanowiskami, Maskotka XXL – MrKing, stanowisko foto z wyjątkowym pojazdem ze świata SuperThings, konkursy z nagrodami i spektakularna wystawa makiet.

Świat SuperThings przeniknie do 3 Stawów, aby zabrać wszystkie dzieci na niezwykłą przygodę. Na terenie galerii stanie aż osiem unikalnych makiet prezentujących wszystkie postaci oraz pojazdy ze świata Kaboom City. Każde ze stanowisk przedstawia inną serię SuperThings i inny fragment miasta! To doskonała okazja, aby na żywo poznać supermoce ulubionych superbohaterów i superzłoczyńców, którzy prowadzą walkę o prym nad miastem. Dodatkowo przy każdej makiecie znajdują się standy informacyjne, z których można pobrać mapkę niezbędną do wykonania zadania konkursowego.

A na czym polega sam konkurs? Przede wszystkim należy odwiedzić galerię w czasie funkcjonowania wystawy, czyli 9 i 10 czerwca, następnie znaleźć wszystkie makiety i dostępne przy nich mapy, przypisać odpowiednie cyfry serii zabawek, a na koniec zgłosić się na stanowisko obsługi wystawy i odebrać pamiątkowy imienny dyplom i figurkę SuperThings!

Nie może przecież zabraknąć strefy zabaw. A w niej specjalnie przygotowane stoliki zawierające figurki bohaterów, budynków, pojazdów, areny SuperThings a także dwie gablotki do prezentacji postaci ze wszystkich serii! Takie miejsce to prawdziwa gratka dla miłośników serii, którzy mogą całkowicie zanurzyć się w świecie Kaboom City i swojej wyobraźni, ścigać się figurkami na specjalnych torach, czy rywalizować na mini boisku do piłki nożnej. A do tego wszystkiego jeszcze Maskotka XXL – MrKing, która pozdrawiać będzie wszystkich klientów i z którą będzie można zrobić sobie zdjęcie. Będzie też stanowisko foto z superpojazdem.