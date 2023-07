Szkolna wyprawka już w ofercie Lidla

W Lidlu od poniedziałku, 31 lipca, dostępne są setki praktycznych artykułów szkolnych – najwyższej jakości i w niskich cenach. Są to m.in.: piórniki silikonowe BENIAMIN w supercenie 14,99 zł/ 1 szt. – w 4 radosnych wzorach: lisa, kotka, jednorożca i sowy – duży wybór zeszytów A5 w linie lub kratkę już od 0,49 zł/ 1 szt., a także akcesoria piśmiennicze, np. firmy Pilot, w tym: zestawy zmazywalnych i kolorowych długopisów oraz podkreślaczy za 14,99 zł/ 1 zestaw.

Jak lubisz, tak wybierasz

Najbardziej wymagający uczniowie docenią 60-kartkowe zeszyty A5 z uszlachetnieniem do wszystkich szkolnych przedmiotów. Zostały wyposażone w pomoce naukowe i są dostępne w cenie tylko 2,99 zł/ 1 szt. Z kolei szukający produktów wykonanych z naturalnych materiałów, na pewno polubią produkty polskiej firmy ASTRA. Znajdą wśród nich m.in.: farby plakatowe, dwustronne kredki ołówkowe, różne rodzaje modeliny oraz łatwej w modelowaniu plasteliny (klasycznej, zapachowej, pastelowej czy np. z brokatem) w cenie od 6,99 zł/ 1 zestaw/ 1 szt.

W ofercie Lidla nie zabrakło produktów ze specjalnej kolekcji Dino & Sweet: piórników (29,99 zł/ 1 szt.), ścieralnych długopisów (9,99 zł/ 1 zestaw, 2 szt.), zeszytów A5 (od 1,19 zł/1 szt.), teczek z gumką A4 (4,99 zł/ 1 szt.) czy innych artykułów szkolnych od 4,99 zł/1 zestaw.

Plecaki w Lidlu

W najnowszej ofercie sieci Lidl znalazły się m.in. pocieszne plecaki z wizerunkami zwierząt marki Lupilu (34,99 zł/ 1 szt.) czy plecaki dla starszych dzieci z wewnętrzną przegrodą na laptopa (24,99 zł / 1 szt.)

Produkty z oferty „Gotowi do szkoły” są dostępne w sklepach stacjonarnych Lidl Polska oraz na stronie lidl.pl od poniedziałku, 31 lipca, aż do wyczerpania zapasów. Kolekcja będzie uzupełniana aż do końca wakacji.