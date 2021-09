Sztuka niemarnowania żywności według Lidl Polska

377 tys. ton pomidorów każdego roku trafia do śmietnika. To tak jakby zmarnować 90 km2 ziemi uprawnej, 57 mld litrów wody oraz 7 mln godzin pracy. Pozbywając się tych warzyw emitujemy 312 tys. ton gazów – to tyle co 55 tys. aut wciągu roku (dane EPRS).

W swojej najnowszej kampanii edukacyjnej „Sztuka niemarnowania” sieć Lidl Polska opowiada, jakie kroki podjęła wspólnie ze swoimi partnerami oraz co jeszcze da się zrobić, aby nie marnować żywności.

Jak robić zapasy, aby nie marnować jedzenia?

Przygotowania do działania w duchu zero waste rozpoczynają się już na etapie planowania zakupów.

W pierwszej kolejności należy zaplanować jakie posiłki planujemy przygotować w najbliższym czasie oraz jakich składników chcemy użyć.

Następnie konieczny jest przegląd produktów, które już znajdują się w kuchennych szafkach i spiżarniach. Często okazuje się, że część z nich konsumenci już posiadają. Należy zatem skorzystać z zapasów ze zbliżającym się terminem przydatności do spożycia.

Ostatnim istotnym elementem przygotowań jest stworzenie listy zakupów, która powinna zawierać tzw. „suche artykuły”, które mogą być długo przechowywane oraz świeże owoce, warzywa i mięso, które planujemy spożyć w krótkim czasie. W ten sposób zapewnimy sobie różnorodne i pełnowartościowe posiłki.

Co więcej, gromadząc produkty, które nadają się do długoterminowego przechowywania zawsze możemy przygotować z nich posiłek, nie wychodząc z domu. Należą do nich m.in. makaron, kasza i ryż, przetwory, płatki owsiane, mrożonki, bakalie oraz mąka. Pamiętajmy jednak o tym, żeby regularnie weryfikować ich daty przydatności do spożycia.

Konserwowanie to z kolei sposób na to, aby świeże produkty, jeżeli nie spożyjemy ich od razu, zostały z nami na dłużej. Do najbardziej popularnych metod konserwowania należą – mrożenie oraz suszenie, kiszenie, które ma zastosowanie dla wielu warzyw i owoców, marynowanie oraz peklowanie.

W najnowszej kampanii „Sztuka niemarnowania” sieć Lidl Polska zachęca wszystkich klientów do bycia artystą i uprawiania sztuki kulinarnej w rytmie zero waste! Sieć przygotowała specjalny e-book z przepisami na dania przygotowane z resztek i bez resztek.

Kampania „Sztuka niemarnowania” potrwa od poniedziałku, 13.09 przez trzy tygodnie. Partnerami merytorycznymi akcji są Caritas Polska oraz Federacja Polskich Banków Żywności. Za kreacje odpowiada agencja brand experience VMLY&R.