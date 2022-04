Szwedzka marka kosmetyków Kandol. dostępna na douglas.pl

W ofercie znajdują się krem i maska do twarzy oraz balsam do ciała. Kosmetyki są wegańskie, nietestowane na zwierzętach oraz zgodne z ideą clean beauty, co oznacza, że nie zawierają parabenów, alergenów, olejów mineralnych oraz silikonów.



W ofercie marki Kandol. dostępne są dwa produkty do twarzy: odżywczo-pielęgnujący krem i rozjaśniająco-oczyszczająca maska oraz odżywczo-ochronny balsam do ciała. Składy wszystkich kosmetyków zostały wzbogacone o 200 mg CBD farmaceutycznej jakości, które działa przeciwutleniająco, przeciwłojotokowo, łagodząco, anti-agingowo, pielęgnuje i chroni skórę.

Marka Kandol. w swojej strategii stawia na ekologię oraz przyjazność środowisku. Kosmetyki zostały zamknięte w biodegradowalnych opakowaniach – słoiczki kremu oraz maski wyposażono w system ponownego napełniania, tzw. refill. Po zużyciu wystarczy dokupić wkład uzupełniający i umieścić go w słoiczku. Tuba balsamu do ciała w całości składa się z trzciny cukrowej, co pozwala zmniejszyć emisję CO² związaną z produkcją aż o 50%.

Ceny produktów w douglas.pl mieszczą się w przedziale od 185 do 315 złotych. Zespół Kandol. pracuje także nad kolejnymi kosmetykami na bazie farmaceutycznego CBD.