Szykuje się gratka dla fanów offroadu i branży automotive w Polsce

Zgodnie z założeniami pomysłodawców tego przedsięwzięcia - firmy Emotivo, która od ponad 10 lat oferuje prezenty w formie przeżyć pod marką Prezentmarzeń, powstający we współpracy z licencjonowanymi instruktorami sportów samochodowych i zawodowymi kierowcami obiekt do offroadu będzie posiadał m.in. największy tor prezentacyjno-treningowy w Polsce. Poligon4x4 Offroad Park przygotowywany w okolicach Góry Kalwarii to odpowiedź na potrzeby branży automotive i kierowców, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Obiekt będzie dedykowany zarówno jeździe offroad samochodami, quadami, motocyklami jak również pojazdami UTV, daje to nowe możliwości do sprawdzenia swoich umiejętności i uprawiania tej pasji różnym grupom miłośnikami offroadu w Polsce.

Kompleks nazwany Poligon4x4 Offroad Park będzie się składał z 3 kluczowych elementów. Pierwszym z nich to Tor Prezentacyjno-Treningowy o 20 modułach i łącznej długości około 1500 m, który został zaprojektowany we współpracy z licencjonowanymi instruktorami. Będzie służyć zarówno do jazd hobbystycznie, ale także jako miejsce do testów pojazdów i poszczególnych systemów motoryzacyjnych przez dealerów samochodowych. Drugim elementem obiektu jest Trasa Offroad, w ramach której są przewidziane trzy Strefy Freeride sprawiające, że 4 km to minimalna odległość, jaką można będzie pokonać. Strefy będą różnić się od siebie zarówno poziomem trudności, jak również nawierzchnią. Różnorodność przygotowanych tras pozwoli na pokonywanie ich zarówno SUVami, Crossoverami oraz autami terenowymi. W zależności od dokonanych na trasie wyborów i umiejętności kierowców, w terenie będzie można spędzić od 1 do 3 godzin pokonując maksymalnie dystans od 4 do 7 km. Trzeci element obiektu to Tor Quadowy składający się z trzech oddzielnych tras różniących się od siebie długością i poziomem zaawansowania. W zależności od umiejętności i potrzeb można skorzystać z pierwszej trasy o charakterze szkoleniowym lub z dwóch pozostałych dedykowanych bardziej zaawansowanym kierowcom. Co istotne cały Tor Quadowy jest otoczony przez tak zwaną Trasę Techniczną, która umożliwia szybkie dotarcie do osoby wymagającej pomocy, na przykład przy ewentualnych problemach z pojazdem.

Poligon4x4 Offroad Park ze względu na różnorodność oferowanych możliwości, ale także największy tor prezentacyjno-treningowy w naszym kraju, będzie pierwszym tak kompleksowym obiektem dla branży offroad w Polsce. Jego wykorzystanie w obszarze zarówno jazd hobbistycznych, jak również profesjonalnych szkoleń, eventów motoryzacyjnych i wydarzeń offroadowych, otwiera nowe możliwości przed branżą polskiego offroadu i motoryzacji.

Poligon4x4 Offroad Park to esencja offroadu. Branża automotive, dealerzy mogą tu przeprowadzać testy i prezentacje, agencje realizować eventy motoryzacyjne czy szkolenia. Miłośnicy jazdy w terenie zarówno na czterech, jak i dwóch kółkach mają szansę, aby realizować w naszym profesjonalnie przygotowanym kompleksie swoją pasję motoryzacyjną w bezpiecznych warunkach przez cały rok. Chcielibyśmy, aby przygotowywany przez nas obiekt wyznaczył nowy kierunek w rozwoju branży offroadu w Polsce, dlatego przy jego realizacji współpracujemy m.in. z licencjonowanymi instruktorami sportów samochodowych i zawodowymi kierowcami. – komentuje Grzegorz Rożalski, inicjator i współtwórca projektu Poligon4x4 Offroad Park, kierowca wyścigowy oraz CEO Emotivo Sp. z o.o.

Oficjalne otwarcie obiektu planowane jest na wiosnę 2023 roku.