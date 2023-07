Tajemnice Woli i Żoliborza oraz teatr na leżakach – sierpień w Westfield Arkadia

„Po Woli na Żoli” – sposób na poznanie dwóch dzielnic Warszawy

Pierwsza edycja projektu „Po Woli na Żoli” okazała się prawdziwym sukcesem, dlatego w tym roku doczekał się on kontynuacji. Trasy spacerów, organizowanych przez największe w Polsce centrum handlowe Westfield Arkadia we współpracy z projektem PoWarszawsku, będą prowadzić przez najciekawsze zakątki Woli i Żoliborza. Uczestnicy poznają nieznane historie z życia dwóch warszawskich dzielnic, zgłębiając nie tylko ich dzieje, ale też sportowe tradycje, gwarę, gastronomię czy kryminalne zagadki skrywane w ich murach. Tegoroczną nowością jest zaproszenie do udziału w projekcie gości specjalnych. Spacery będą współprowadzić: mistrz KSW Łukasz „Juras” Jurkowski, podróżnik i pisarz Wojtek Friedmann, Janusz Dziano ze Stowarzyszenia Gwara Warszawska oraz Bartosz Paluszkiewicz, autor książki „Warszawskie przedwojenne restauracje, bary, kawiarnie. Kronika”.

– Ubiegłoroczne spacery z przewodnikami cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, więc decyzja o ich kontynuacji była w pełni naturalna. W odróżnieniu od pierwszej edycji na spacery zapraszamy w środy. W tym roku przez całe wakacje zapewniamy rozmaite atrakcje na Westfield Summer Festival, w ramach którego organizowane są m.in. kino letnie, koncerty, joga na trawie, teatr na leżakach czy zajęcia sportowe dla dzieci – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Harmonogram spacerów „Po Woli na Żoli”

Spacery z przewodnikami będą odbywały się w cztery środy sierpnia. Każda wycieczka rozpocznie się o godzinie 19.00 i potrwa około 1-1,5 godziny. Harmonogram:

· 02.08 – spacer z przewodnikiem Łukaszem Ostoja-Kasprzyckim i gościem specjalnym Łukaszem „Jurasem” Jurkowskim – byłym zawodnikiem MMA i pierwszym mistrzem KSW. Wycieczka przybliża sportową historię Warszawy, a zwłaszcza dzieje sportów walki i piłki nożnej przed wojną, w trakcie okupacji oraz po wojnie. Start spaceru spod centrum handlowego Westfield Arkadia.

· 09.08 – spacer odkrywający kryminalne tajemnice Warszawy, prowadzony przez Kubę Jeleńskiego z PoWarszawsku z udziałem gościa specjalnego Wojtka Friedmanna – podróżnika, pisarza i warszawiaka. Uczestnicy poznają sprawy kryminalne zarówno z dawnych lat, jak i te bardziej współczesne. Spacer wystartuje z ul. Widok.

· 23.08 – spacer historyczny z przewodnikiem Łukaszem Ostoja-Kasprzyckim oraz przedstawicielem Stowarzyszenia Gwara Warszawska i pasjonatem historii Woli – Januszem Dziano. W trakcie wycieczki będzie można przekonać się, jak kiedyś mówiono w Warszawie. Wszyscy chętni spacerowicze wyruszą spod Westfield Arkadia.

· 30.08 – spacer śladami dawnej gastronomii z Łukaszem Ostoja-Kasprzyckim oraz Bartoszem Paluszkiewiczem, miłośnikiem przedwojennej gastronomii i historii polskiej sztuki barmańskiej autorem książki „Warszawskie przedwojenne restauracje, bary, kawiarnie. Kronika” oraz fanpage’a „Przedwojenne Restauracje, Bary i Kawiarnie” w serwisie Facebook. Start spaceru spod centrum handlowego Westfield Arkadia.

Kultura wysoka w przystępnej formie

Tegoroczną nowością w harmonogramie wakacyjnych atrakcji Westfield Arkadia jest teatr na leżakach. Centrum handlowe wraz z partnerem – Teatrem Pijana Sypialnia – zaprasza do obejrzenia czterech sztuk we wszystkie sierpniowe piątki o godz. 19.00. Co warte podkreślenia, „Teatr na leżakach” to autorski projekt Teatru Pijana Sypialnia, który zrewolucjonizował mapę letnich, miejskich atrakcji. Wszyscy chętni będą mogli obejrzeć następujące spektakle:

· 04.08, godz. 19.00-20.30 – Wodewil Warszawski – Cechą charakterystyczną sztuki są piosenki i muzyka na żywo oraz wytańczone przez aktorów polki i walczyki. Widowisko zachwyci nie tylko mieszkańców stolicy, ale wszystkich tych, którzy chcieliby przenieść się do przedwojennych czasów.

· 11.08, godz. 19.00-20.15 – Bajka o Słowach – Przedstawienie familijne (dla dzieci od 5. roku życia), które zawiera w sobie również elementy interakcji z najmłodszymi widzami. Całość dopełnia muzyka na żywo i piosenki. Główne przesłanie sztuki brzmi „Słowa mają magiczną moc…”.

· 18.08, godz. 19.00-21.00 – Miłości – To elektryzująca, metafizyczna opowieść o wypełnianiu pustki, o życiu i życiu po życiu, o słyszeniu i słuchaniu. Wszystko w towarzystwie porywających piosenek.

· 25.08, godz. 19.00-20.30 – Wyjowisko – Akcja widowiska dzieje się w karczmie. W przypadku tej sztuki na szczególną uwagę zasługują piękne kostiumy, tańce narodowe oraz biesiadne pieśni Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina.

Udział we wszystkich atrakcjach w ramach Westfield Summer Festival jest bezpłatny i nie obowiązują na nie zapisy – do wydarzenia mogą więc dołączyć wszystkie chętne osoby.