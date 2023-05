Tajemnicze znaki, które mają znaczenie. Co oznaczają cyfry na owocach?

Jeżeli naklejka składa się z 4 cyfr, a pierwsza lub druga to 3 lub 4 - oznacza to sztuczne nawozy i pestycydy

Często zdarza się, że na naklejkach na owocach widzimy cztery cyfry. Jeśli pierwsza lub druga cyfra to 3 lub 4, oznacza to, że w uprawie owoców zastosowano sztuczne nawozy i pestycydy. Te chemiczne substancje są stosowane w celu zwiększenia plonów i ochrony przed szkodnikami, ale mogą mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktu.

Jeżeli naklejka składa się z 5 cyfr, a na początku występuje 9 - oznacza to uprawy ekologiczne

Jeśli natomiast naklejka składa się z pięciu cyfr, a na początku widnieje cyfra 9, oznacza to, że dany owoc pochodzi z upraw ekologicznych. W przypadku tych upraw nie stosuje się sztucznych nawozów ani pestycydów, co przyczynia się do produkcji zdrowszych i bardziej ekologicznych produktów.

Jeżeli naklejka składa się z 5 cyfr, a pierwsza to 8 - oznacza, że produkt był modyfikowany genetycznie

W niektórych przypadkach naklejki na owocach składają się z pięciu cyfr, a pierwsza z nich to 8. Taki kod wskazuje na to, że dany owoc został poddany modyfikacji genetycznej. Oznacza to, że zmieniono jego genetyczny materiał w celu wprowadzenia określonych cech lub właściwości.

Warto pamiętać, że kodowanie na naklejkach na owocach może się różnić w zależności od kraju i producenta. Nie wszystkie oznaczenia są obowiązkowe, ale mogą dostarczać cennych informacji dla konsumentów. Dlatego zawsze warto zwracać uwagę na naklejki i poszukiwać informacji o owocach, które kupujemy. Świadome wybory mogą przyczynić się do zdrowszego stylu życia i dbałości o środowisko naturalne.