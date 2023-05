Targi Książki Empiku od 17 do 30 maja

Pokój Hailie Monet w Warszawie

Empik i wydawnictwo You&YA szykują prawdziwą gratkę dla czytelniczek i czytelników „Rodziny Monet”, która od miesięcy nie opuszcza zestawienia najchętniej kupowanych tytułów. Z okazji premiery wyczekiwanego, trzeciego tomu serii „Perełka. Rodzina Monet. Tom 3. Część 1” fani będą mogli dosłownie wejść do świata Hailie Monet. Pokój głównej bohaterki cyklu stanie w Pasażu Wiecha w Warszawie. Instalacja będzie dostępna dla zwiedzających od środy, 17 maja od godz. 16. O tej porze wystartuje także sesja autografów z udziałem Weroniki Anny Marczak. To niejedyna okazja, aby spotkać autorkę w ramach Targów Książki Empiku – pisarka powróci do pokoju Hailie w sobotę 27 maja o godz. 12.

Young Power House – podróż przez świat YA

Katarzyna Barlińska, Natalia Fromuth, Monika Rutka, Marta Łabęcka, Monika Marszałek – to właśnie ich powieści zajmują najwyższe miejsca na listach bestsellerów i to właśnie do nich ustawiają się największe kolejki podczas wydarzeń literackich. W ramach akcji Young Power House 26 maja pisarki opanują specjalnie na tę okazję zaaranżowaną przestrzeń kamienicy w centrum Warszawy. Każda z nich będzie miała tam kawałek swojego świata oddającego wyjątkowość i charakter jej twórczości. Uczestnicy w towarzystwie przewodników będą w niewielkich grupach przemieszczać się po kamienicy, odwiedzając po kolei każdą z autorek i mając szansę spędzić z nią chwilę, zadać nurtujące pytanie, zdobyć autograf czy zrobić sobie wspólne zdjęcie. Wydarzenie będzie podzielone na tury, a bilety są już dostępne w Going.

Targi Książki Empiku powracają

Bogaty program Targów Książki Empiku kierowany jest nie tylko do fanów nurtu Young Adult. Tradycyjnie już w wydarzeniu będzie można wziąć udział z dowolnego miejsca – wszystkie spotkania autorskie odbędą się w formule online. O swoich premierowych książkach opowiedzą m.in. Katarzyna Grochola, Marcin Meller, Marek Krajewski, Justyna Suchecka oraz Toshikazu Kawaguchi. W studiu Empiku po raz pierwszy w roli autora zagości również prezydent Aleksander Kwaśniewski.