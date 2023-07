Ten produkt z Żabki nagminnie pada łupem złodziei

Na nagraniu umieszczonym na TikToku mężczyzna opowiedział, jak klientka dopuściła się kradzieży kubków do kawy. Jej łupem padło co najmniej kilka kubków.

Kobieta oświadczyła, że wzięła kilka kubeczków, gdyż nie udało jej się wyjąć jednego. Pracownikowi Żabki powiedziała, że cała sytuacja to jego wina, bo gdyby złapał ją wcześniej, to by nic nie ukradła.

Komentujący ten przypadek w mediach społecznościowych potwierdzali, że również zetknęli się z kradzieżą kubeczków.