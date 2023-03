Thermomix jak Ferrari, a Lidlomix jak...

Alternatywę dla popularnego robota kuchennego Thermomix zaproponował niemiecki Lidl.

Monsieur Cuisine w Lidlu czyli Lidlomix

Alternatywę dla popularnego, ale drogiego robota kuchennego Thermomix zaproponował niemiecki Lidl. Pod własną marką Silvercrest od 2018 r. oferował on Monsieur Cuisine Connect, który uważany był za tanią alternatywę dla urządzenia firmy Vorwerk, określanego mianem „Ferrari robotów kuchennych”. Pół roku temu gigant dyskontów wprowadził do oferty nową, inteligentną wersję robota - Silvercrest Monsieur Cuisine smart SKMS A1 w cenie 499 euro, czyli tylko o 50 euro więcej niż jego poprzednik.

Niektóre funkcje w nowej wersji zostały przejęte z poprzedniej, ale są też nowości. Lidl informuje, że są to: większy wyświetlacz (8 cali, kolorowy, dotykowy o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli), więcej programów automatycznych, nowe funkcje oprogramowania (w tym gotowanie z przewodnikiem wideo), inteligentne sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google, nowy silnik o mocy mieszania 1000 W, obsługa jedną ręką. Jak oceniają to klienci?

„Ponieważ lubię regularnie gotować, a wiele gospodarstw domowych ma Thermomix (lub replikę, jak Monsieur Cuisine Smart z Lidla), ostatnio zaprezentowano mi urządzenie i byłem pod wrażeniem tego, co potrafi. Do gotowania wody, jajek czy ziemniaków raczej jest nieprzydatne, ale beztłuszczowe gotowanie na parze, gotowanie ryżu, risotto, zup czy gulaszu jest naprawdę interesujące. Oryginał firmy Vorwerk za 1399 euro jest dla mnie za drogi, a alternatywa za 499 euro z Lidla jest, według mnie, prawie taka sama i na nią mnie stać” – można przeczytać opinię konsumenta na stronie Dr. Windows.

W Polsce Lidl ma w ofercie Silvercrest - Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart 1200 W za 2499 zł (w tym VAT).

Zamienniki Thermomix od Krupsa

Inną alternatywą dla drogiego urządzenia Thermomix jest Krups KA631D Master Perfect Gourmet. Opinie o wielofunkcyjnym robocie kuchennym można znaleźć na stronie testberichte.de. Urządzenie uzyskuje następujące oceny: funkcjonalność – średnia, wszechstronność – średnia, obsługa – dobra, hałas - mniej zadowalająca.

Ogólna ocena to „zadowalający". W jednej z opinii użytkownik stwierdza: "Wszechstronny, ale głośny. Zestaw zawiera dodatkową silikonową miskę, maszynę do mielenia mięsa i silikonowe narzędzie do mieszania. Bardzo dobry do mielenia mięsa, bardzo wytrzymały. Słabe strony: głośny, montaż jest uciążliwy. Po długiej pracy bez przerwy wycieka tłuszcz. Miażdży pory, migdały i marchewki tylko wystarczająco. Wniosek: dla fanów sera i mięsa mielonego".

Według ekspertów testberichte.de, robot kuchenny Master Perfect Gourmet KA631D firmy Krups jest wyposażony w silnik o mocy 1100 W, który pozwala bez problemu przygotować ciasta. „Można go ustawić na osiem poziomów. Producent dostarcza również wiele akcesoriów, w tym trzepaczki i haczyki, a także nóż do warzyw. Szczególnie interesująca jest mini silikonowa miska umieszczona w 4,6-litrowej misie ze stali nierdzewnej. Ogólnie rzecz biorąc robot kuchenny działa dobrze, cena jest zatem w pełni uzasadniona” – czytamy w ekspertyzie.

Amazon oferuje urządzenie KA631D11 Master Perfect Gourmet za 1 686 zł, a e-buy za 244,90 euro, czyli ok. 1153 zł.

Droższą wersją premium jest Krups Prep & Cook XL HP50A8, który w niemieckim Media Markt kosztuje 499 euro. Robot dostępny jest jednak w wielu różnych zestawach, dzięki czemu użytkownicy mogą złożyć maszynę zgodnie z własnymi preferencjami.

„Za pełny program ze sterowaniem z aplikacji nadal płacisz rozsądną cenę, która jest niższa w porównaniu z drogim Thermomixem. Dzięki mocy większej o 50 watów niż Thermomix urządzenie Krups osiąga również szerszy zakres temperatur. Umożliwia gotowanie w temperaturze od 30 do 150 stopni w 12 programach automatycznych oraz w trybie ręcznym, w którym można tworzyć własne przepisy” – komentuje homeandsmart.de, który dokonał porównania kilku powszechnie dostępnych robotów kuchennych.

Na stronie Amazona robot Krups HP50A8 Prep&Cook XL widnieje z ceną 3668 zł.

Hiszpańska alternatywa od Cecotec

Hiszpańskim odpowiednikiem kuchennego robota Thermomix, tyle że w znacznie niższej cenie, jest Cecotec Mambo Touch. Urządzenie ma podobną liczbę funkcji co model firmy Vorwerk i taką samą wydajność – ocenia homeandsmart.de. Dzięki pojemności 3,3 litra w porównaniu do 2,2 litra, jaką ma Thermomix, można natomiast ugotować więcej porcji. Wszechstronne funkcje umożliwiają jednoczesne przygotowywanie czterech dań, dzięki czemu cały obiad można ugotować za jednym razem. Funkcja smażenia Sofrito pozwala na gotowanie i pieczenie w najwyższych temperaturach. Ta technika jest fundamentem wielu hiszpańskich przepisów.

„To alternatywa, która jest zbliżona do robota Thermomix. Urządzenie wyróżnia się szczególnie dzięki odpowiedniej wadze i bardzo dobrym funkcjom gotowania. Otrzymujesz cały pakiet możliwości w bardzo rozsądnej cenie” – wydaje opinię homeandsmart.de.

Robotem Cecotec Mambo Touch zachwycają się Czesi, którzy płacą za niego 9 990 czeskich koron, czyli ok. 430 euro. W Polsce robota można kupić w sklepach internetowych za ok. 1800 zł (ok. 382 euro).