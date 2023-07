To będzie hitowa promocja. Lidl obniża cenę Monsieur Cuisine Connect

W następnym tygodniu Lidl zaoferuje kolejną promocję na Lidlomixa. Tym razem przeceniono model Connect, czyli tańszy w ofercie, a to owocuje wręcz szokująco niską ceną końcową.

Monsieur Cuisine Connect, Lidl.pl

Wyjątkowa promocja na Monsieur Cuisine Connect

Monsieur Cuisine Connect ma podstawowe funkcje takie jak gotowania, miksowanie, ugniatanie, przypiekanie czy przyrządzenie potraw na parze. Zawiera też szereg przydatnych komponentów, w tym nakładkę mieszającą z funkcją ubijania śmietany, wkładkę z nożami, pojemnik do gotowania na parze czy wbudowaną wagę.

W trakcie gotowania możliwe jest ustawienie temperatury od 37 do 130°C, z możliwością regulacji co 5 stopni, co pozwala na precyzyjne dobranie jej do rodzaju przyrządzanej potrawy. Urządzenie zawiera wbudowany timer odmierzający czas do 99 minut. Robot wyposażony jest także w 10-stopniową regulacje prędkości oraz możliwość włączenia funkcji turbo, przystosowanego do mieszania pulsacyjnego. Prędkość poruszania się noży zaczyna się od 37 obrotów na minutę, z możliwością zwiększania ich do 5200.

