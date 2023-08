To centrum handlowe zyskało własną plażę a na niej jeszcze więcej atrakcji

W ramach nowej akcji w Wola Parku otwarto dwie przestrzenie artystyczno-warsztatowe: Creator Space i Splash Zone. Nowe strefy to okazja dla klientów Wola Parku na puszczenie wodzy fantazji, wykonanie własnych dzieł i naukę pod okiem profesjonalistów. Klienci będą mogli skorzystać z przestrzeni samodzielnie, a także wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez artystów i pasjonatów sztuki, takich jak Zaradne, Flovi, czy Creative Club DIY.

Nowo otwarty Splash Zone to freestylowa przestrzeń artystyczna, w której każdy może dowolnie wyrazić siebie, a przy tym stworzyć nieskrępowane regułami malarskimi dzieło, poprzez spontaniczne chlapanie farby na płótno. Tylko tu klienci Wola Parku będą mieli okazję malować na płótnie, tkaninach, a nawet meblach, jak również stworzyć wspólne dzieło sztuki ze wszystkimi odwiedzającym. Splash Zone mieści się na placu głównym galerii przy salonach KappAhl i C&A – koncept jest otwarty w godz. 12.00-20.00 od poniedziałku do soboty. Wstęp od 35 zł – w cenie kombinezon ochronny, płótno malarskie rozmiar S i wszystkie niezbędne materiały.

Creator Space to unikalny koncept warsztatowo-artystyczny, otwarty na wszystkich kreatywnych klientów. Przestrzeń jest zlokalizowana na miejscu dawnego sklepu Go Sport. Z atrakcji można skorzystać w godzinach 12.00 – 20.00 od poniedziałku do soboty.

Creator Space jest nie tylko miejscem do samodzielnej pracy – codziennie odbywają się tu warsztaty, na których klienci podejmują się nowych technik i tworzą własne rękodzieła. Warsztaty w Creator Space prowadzą specjaliści z branży i pasjonaci sztuki, w czterech różnych kategoriach tematycznych: artystycznych, DIY, florystycznych i kosmetycznych. Warsztaty są odpłatne – 39 zł od poniedziałku do środy oraz 59 zł za wydarzenia od czwartku do soboty. Przy zakupie biletu za 59 zł klienci otrzymają również voucher o wartości 20 zł do wykorzystania w Ogrodach Ulricha. Bilety dostępne są na https://biletyna.pl/Warszawa/Creator-Space-Wola-Park.

W tym tygodniu odwiedzający mogą uczestniczyć w następujących warsztatach w Creator Space:

• 15.05.2023 - poniedziałek - godz. 18:00 – Kolaż – warsztaty artystyczne prowadzone przez Monikę Stolarską

• 16.05.2023 - wtorek - 18:00 - Makrama ścienna – warsztaty DIY prowadzone przez Karolinę Borowik Księżycowe Sploty

• 17.05.2023 - środa - godz. 18:00 - String art – warsztaty artystyczne prowadzone przez Creative Club DIY

• 18.05.2023 - czwartek - 18:00 - Las w szkle – warsztaty florystyczne prowadzone przez Flovi

• 19.05.2023 - piątek - 18:00 - NEEDLE PUNCH - torba z naszywką – warsztaty DIY prowadzone przez Zaradne

• 20.05.2023 - sobota - 12:00 - Sole do kąpieli i peelingi – warsztaty kosmetyczne prowadzone przez Creative Club DIY

• 20.05.2023 - sobota - 15:00 - Warsztaty mydlarskie prowadzone przez Creative Club DIY

Obydwie przestrzenie będą otwarte w Wola Parku do 3 czerwca. Pełen harmonogram warsztatów dostępny jest na wolapark.pl.