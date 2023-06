Tor kartingowy w Galerii Młociny. Co zrobić aby dostać voucher?

Tor kartingowy o długości ok. 600 m, 50 nowych gokartów CRG oraz największa strefa symulatorów w Warszawie – to tylko część atrakcji oferowanych przez warszawski obiekt kartingowy A1Karting, który od czerwca stał się partnerem Galerii Młociny. Jest to największy tego typu obiekt na świecie, który od 2021 roku cieszy się niezmienną popularnością wśród miłośników ścigania na torze.

Vouchery do Galerii Młociny

W ramach współpracy przygotowano 1900 voucherów o wartości 100 zł, które klienci Galerii Młociny mogą odbierać w dniach od 5 do 29 czerwca (od poniedziałku do czwartku). Akcja – skierowana nie tylko do miłośników motoryzacji, ale też rodzin z dziećmi – od pierwszego dnia wzbudza duże zainteresowanie: w ciągu trzech tygodni rozdano ponad 1500 voucherów. Dodatkowo do 29 czerwca klienci centrum mogą odwiedzać strefę kartingową na poziomie 0, aby testować swoje umiejętności na refleksomierzu BATAK i zdobywać dodatkowe kupony na darmowe przejazdy na torze.

- Partnerstwo z Galerią Młociny jest dla nas niezwykle istotne. Przynosi korzyści nie tylko nam, ale przede wszystkim klientom. Widzimy to bardzo wyraźnie, analizując poziom zainteresowania voucherami. Zależy nam na promowaniu kartingu, który do tej pory odbierany był jako sport niszowy. Razem z Galerią Młociny chcemy zaprosić każdego zainteresowanego do sprawdzenia swoich umiejętności na torze. Myślę, że jest to szczególnie atrakcyjna propozycja na nadchodzące letnie miesiące – mówi Martyna Borecka, Specjalistka ds. marketingu w A1Karting.

Aby otrzymać voucher należy wydać 200 zł na zakupy na terenie centrum i zarejestrować paragony o wartości min. 30 zł w aplikacji Kupujesz i Masz. Jedna osoba może odebrać maks. 2 vouchery.