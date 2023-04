Tradycyjna sałatka jarzynowa - przepis z 1959 roku od WSP Społem

Sałatka jarzynowa - od kiedy w Polsce

Tradycyjna jarzynowa pojawiła się w Polsce w okresie międzywojennym XX wieku. Początkowo pod tą nazwą kryła się prosta sałatka ziemniaczana, ale z czasem zaczęto ją wzbogać o inne, tanie i łatwo dostępne warzywa takie jak marchewki, groszek czy ogórki kiszone. W okresie powojennym (ok 1960-1970 r.), gdy miały miejsce niedobory żywności, stała się popularna jako pożywny posiłek dla każdego, także dzieci. Często nazywano ją „sałatką na zimno”, ponieważ można było ją przygotować z wyprzedzeniem i przechowywać w lodówce nawet do kilku dni.



Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z rejonów francuskich, kiedy to w XVIII w. na paryskie stoły trafiła „macédoine”, która składała się z pokrojonych w równą kostkę warzyw i owoców. Recepturę naszej polskiej sałatki przypisuje się też Rosjanom, którzy nazywają ją sałatką Olivier od nazwy rosyjskiego kucharza z włoskim pochodzeniem – Luciena Oliviera, właściciela jednej z tamtejszych restauracji. W XIX wieku gotował on dla rosyjskiej arystokracji, a ta z kolei przekazała przepis do innych krajów, w tym do Polski. Istnieje więc wiele teorii w kwestii pochodzenia, podobnie jak wiele nazw. Na Litwie mówią o niej sałatka biała, w Niemczech i Danii – sałatka włoska; w Hiszpanii nazywają ją sałatką cesarką, a we Włoszech – rosyjską.

Sałatka jarzynowa łączy pokolenia i ważne wydarzenie

Sałatka jarzynowa stała się stałym elementem polskiej kuchni i obecnie wciąż pozostaje jednym z najczęściej przygotowywanych dań na różne okazje – nie tylko Wielkanoc, ale i Święta Bożego Narodzenia. Wiele rodzin ma swoje własne jej wersje, często przekazywane z pokolenia na pokolenie. Często serwuje się ją jako przystawkę lub dodatek do głównego dania. W Polsce istnieje nawet specjalna impreza, zwana „Sałatkowym Świętem”, która odbywa się w czerwcu i skupia się na różnych rodzajach sałatek, w tym również na sałatce jarzynowej.

Sałatka z groszkiem czy bez?

Mówi się, że ile gospodyń, tyle interpretacji sałatki jarzynowej. Nic dziwnego, że od lat konsumenci toczą zażarte „wojny” na smaki i opinie, ponieważ część uważa, że prawdziwa sałatka musi być z groszkiem, dla innych zaś to całkowicie zbyteczny dodatek. Nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi i wszystko sprowadza się do kwestii indywidualnych gustów. Jednakże, rzeczone warzywo może wzbogacić jej smak i dodać chrupiącej konsystencji. Stanowi on również cenne źródło białka roślinnego i błonnika. Co by jednak nie mówić i jakich argumentów nie używaliby „groszkowi oponenci” tradycyjna „kielecka” sałatka jarzynowa nie może się bez niego obejść. WSP Społem dzieli się tym wyjątkowym przepisem.

Przepis na sałatkę jarzynową z 1959 r. od WSP Społem

Tradycyjny przepis na sałatkę jarzynową z majonezem

Składniki:

• 500 g marchewki

• 300 g pietruszki (korzeń)

• 1/2 małego selera

• 2/3 puszki groszku konserwowego

• 400 g ziemniaków

• 5 jajek

• 3 ogórki kiszone, nie konserwowe

• 1 obrane jabłko

• Majonez Kielecki (3-4 czubate łyżki)

• Musztarda Kielecka delikatesowa (2 łyżeczki do smaku)

• Sól i pieprz

Do garnka wkładamy wszystkie warzywa, bez ich obierania. Następnie zalewamy zimną wodą, solimy i gotujemy przez ok 30 minut. Po tym czasie, kiedy ostygną, wspólnie z pomocnikami obieramy je nożykiem, kroimy w drobną kosteczkę i całość wrzucamy do dużej miski (pamiętajmy, by ogórka kiszonego odsączyć z wody i dodać na końcu). Na końcu dodajemy sosy: Musztardę oraz Majonez Kielecki, a następnie przyprawiamy do smaku. Tradycyjna sałatka jarzynowa najlepiej smakuje, jak „przegryzie się”.