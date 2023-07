Trzy centra handlowe wprowadzają „Godziny ciszy”

Centra handlowe w całej Polsce starają się szukać rozwiązań, które podnoszą komfort wizyt osób w spektrum autyzmu i z zaburzeniami sensorycznymi. Jednym z nich są tzw. ciche godziny, w czasie których w wybranych porach wyłączane są: muzyka, komunikaty głosowe i spoty.

Godziny ciszy w Nowych Czyżynach, Nowych Bielawach i Nowej Górnej

Na wprowadzenie tego rozwiązania właśnie zdecydowały się kolejne centra handlowe na rynku. Od początku lipca, w wybranych dniach, „Godziny ciszy” zaczęły obowiązywać w Nowych Czyżynach w Krakowie, Nowych Bielawach w Toruniu i Nowej Górnej w Łodzi. Wszystkie trzy obiekty wyciszą się we wtorek między 9.00 a 11.00 oraz w sobotę między 19.00 a 21.00.

– „Godziny ciszy” znacząco podnoszą komfort wizyt osób w spektrum autyzmu i z zaburzeniami sensorycznymi, jak również osób cierpiących np. na migrenowe bóle głowy. To gest, poprzez który chcemy ułatwić tym osobom shopping, ale także korzystanie z innych przyjemności, jakie oferują centra. „Godziny” są więc dla nas ważnym elementem inkluzywności – mówi Anna Brzozowska, marketing manager w CH Nowe Czyżyny i CH Nowa Górna.

Działania te wspierają najemcy. W każdym z obiektów sklepy, lokale usługowe i gastronomiczne już przyłączyły się do przedsięwzięcia. Wśród marek, które wsparły starania 3 obiektów znaleźć można m.in. Carrefour, home&you, Douglas, Maxi Zoo, Big Star, Apart, W.Kruk, Monnari, Quiosque, CCC, Jysk, Esotiq, Telakces, Itaka, ING, Vision Express, Diverse, Świat Książki, Pawo, Carry, Yves Rocher, Ryłko i in.

– Aby „Godziny ciszy” miały sens, a przez to zapewniły maksymalny komfort osobom z autyzmem i z zaburzeniami sensorycznymi ważne jest, aby wyciszył się na moment nie tylko pasaż centrum handlowego, ale także włączyły się w akcję poszczególne lokale. Fakt, że pomysł spotkał się z ciepłym przyjęciem i tak dużym zaangażowaniem marek pokazuje, że ma on duże szanse na powodzenie – dodaje Anna Brzozowska.