Tygodniowy Summer Black Friday w Notino. Kiedy początek wyprzedaży?

Tegoroczna oferta Summer Black Friday potrwa w Notino cały tydzień. Początek wyprzedaży rozpocznie się 11 lipca. Przez cały tydzień polscy klienci sklepu internetowego notino.pl skorzystają z promocji do 40 proc. na prawie 300 popularnych i światowych marek kosmetyków do ciała, perfum, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków do pielęgnacji włosów i wielu innych.