Urodzinowa promocja od Xiaomi - niższe ceny jeszcze przez tydzień

Redmi Note 12 Pro+ 5G ma flagowy aparat 200MP! To nie jedyna duża liczba w jego specyfikacji – ma również superszybkie ładowanie 67W, 120Hz odświeżanie ekranu w wyświetlaczu Flow AMOLED pozwala na niesamowity poziom wrażeń podczas oglądania video, przeglądania treści jak i podczas grania. Cena od 3 czerwca 2023 r. za wersję 8 GB + 256 GB już od 2299 zł 1999 zł.

Redmi Note 12 Pro 5G to z kolei oferta z prezentem. Przy zakupie tego smartfonu, słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Buds 3 otrzymamy w prezencie. Ekran AMOLED charakteryzuje się idealną czernią, niewiarygodnym kontrastem i niesamowitą rozpiętością tonalną. Smartfon obsługuje płatności bezprzewodowe NFC, ma 6 GB pamięci operacyjnej i szybki procesor. Cena za wersję 6 GB + 128 GB: 2248 zł już od 1899 zł, w zestawie ze słuchawkami Xiaomi Buds 3 (o wartości 349 zł poza promocją).

Redmi Note 12 w komplecie z doskonałymi słuchawkami Redmi Buds 3 Pro, to przepis na wolność w zabieganym świecie. Ekran AMOLED odświeżany z częstotliwością 120 Hz i świecący z jasnością szczytową 1150 nitów oznacza krystalicznie czysty obraz. Topowe słuchawki bezprzewodowe z serii Redmi to styl i jakość dźwięku Hi-Fi, wspierana aktywną redukcją szumów do 35dB. Cena za wersję 4 GB / 128 GB + słuchawki Redmi Buds 3 Pro: od 1099 zł.

Redmi Note 11S należy do linii najpopularniejszych smartfonów ze stajni Xiaomi! Ma inteligentny aparat z bardzo dużą matrycą – 108 MP, ekran AMOLED i szybkie ładowanie 33 W. Cena wersji 6 GB + 64 GB: 1449 zł 999 zł.

W ofercie urodzinowej nadal dostępne są urządzenia AIoT:

Opaska Xiaomi Smart Band 7 monitoruje poziom natlenienia krwi, analizuje jakość snu, jest wodoodporna, mierzy tętno i działa nawet do 14 dni na jednym ładowaniu.W wersji NFC może stać się elektronicznym portfelem, jest lekka i wodoodporna. Może nam towarzyszyć cały dzień, przez 7 dni w tygodniu. Cena za wersję NFC: 299 zł 249 zł. Cena za wersję bez NFC: 249 zł 199 zł.



Xiaomi Watch S1 Active ma wbudowany GPS, kompas oraz jasny ekran AMOLED. Monitoruje naszą kondycję i pomaga wydajniej trenować. Bateria starcza na 12 do 24 dni użytkowania na jednym ładowaniu. Jest dostępny w 3 kolorach białym, niebieskim i czarnym. Cena w promocji: 699 zł 519 zł.

Xiaomi Watch S1 ma elegancką, minimalistyczną kopertę ze stali nierdzewnej, duży ekran AMOLED, bezprzewodowe ładowanie i dwupasmowy GPS. Cena z okazji 7. urodzin: 999 zł 749 zł.

Mi Electric Scooter 3 to składana, lekka, szybka (do 25 km/h) i wydajna (do 30 km zasięgu aluminiowa hulajnoga elektryczna. Za bezpieczeństwo odpowiadają m.in. tylny hamulec tarczowy, szereg odblasków z każdej strony i obwody zabezpieczające zasilanie. Jest dostępna w wersji szarej i czarnej. Ma „sportowego” ducha, dzięki 300 watowemu silnikowi i baterii 7650 mAh. Cena: 2399 zł i 1999 zł.



Wybrane oferty będzie można znaleźć w salonach Xiaomi Store, na stronach mi.com, mi-store.pl, mimarkt.pl oraz mi-home.pl i u operatorów: Orange, T-Mobile, Play, Plus oraz w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i X-kom. Ceny i dostępność w poszczególnych kanałach mogą się różnić.