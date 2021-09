Urodziny Empik Premium. Tydzień rabatów dla klientów

Ponadto od 6 września można aktywować Empik Premium w promocyjnej cenie tylko 39,99 zł za rok, a to oznacza 3,33 zł miesięcznie za dostęp do pakietu benefitów, w tym darmowej dostawy, stałych zniżek czy bezpłatnej biblioteki książek cyfrowych.

Oszczędności z Empik Premium

Co piąty Polak korzysta z usług Empik Premium – w dwóch wariantach oferty i pakietu benefitów. Bezpłatny Empik Premium Free oferuje między innymi darmową dostawę do tysięcy punktów odbioru na stałe oraz bezpłatną bibliotekę 1000 książek cyfrowych. Płatny Empik Premium to dostawa za 0 zł również kurierem pod drzwi, stała zniżka -15% w sklepach stacjonarnych, rabaty do -20% na Empik.com i w aplikacji mobilnej, dostęp do ponad 15 tysięcy e-booków i audiobooków w Empik Go i wiele więcej.

W ciągu dwóch lat użytkownicy obydwu programów kupili w sumie ponad 16 mln egzemplarzy książek, 2,5 mln zabawek czy 9 mln artykułów papierniczych. Przesłuchali 25 mln godzin darmowych audiobooków oraz przeczytali 250 mln stron bezpłatnych e-booków w Empik Go. Dwa lata Empik Premium to także 3,7 mln uchwyconych „wspomnień” (odbitek) w ramach pakietu powitalnego z Empik Foto.

Urodzinowe promocje

Empik zaprasza do świętowania urodzin Empik Premium. To cały tydzień promocji i tysięcy rabatów w salonach i na Empik.com, z których będą mogli skorzystać użytkownicy obydwu programów. W dniach 6-12 września będzie można upolować w atrakcyjnych cenach produkty z takich kategorii jak Elektronika, AGD, Zabawki, Zdrowie i Uroda, Książka, Muzyka, Film czy Artykuły papiernicze. Dodatkowo użytkownicy Empik Premium będą mogli skorzystać z codziennych limitowanych okazji i cieszyć się jeszcze większym pakietem korzyści oraz zupełnie nowymi benefitami - specjalnymi urodzinowymi ofertami m.in. w sieci kin Helios czy kawiarniach Costa Coffee. Szczegóły dostępne są na stronie www.empik.com/urodziny-empik-premium.