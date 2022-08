Voucher obniży paragony w Biedronce. Trzeba wydać 99 zł

W ramach akcji promocyjnej, z której można skorzystać raz dziennie, przy zakupach na jednym paragonie za kwotę minimum 99 zł, klient otrzyma jednorazowy voucher o wartości 15 zł do wykorzystania na kolejne zakupy. Voucher można wykorzystać w ciągu dwóch dni handlowych podczas jednorazowej transakcji za min. 99 zł.

Z zakupów uprawniających do wykorzystania vouchera wyłączone są napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach sieci Biedronka.

Kartą Moja Biedronka posługuje się obecnie ponad 12 mln Polaków. Do tej pory, od 2020 roku w wyniku akcji promocyjnych w oparciu o vouchery, klientom sieci Biedronka udało się zaoszczędzić ponad 382 mln złotych.