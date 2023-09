Vouchery na darmowe zakupy w Biedronce. Jest jeden warunek

Akcja organizowana jest we współpracy z Fundacją „Zaraz Wracam” oraz firmą Elektrorecykling wspierającą odbiór i przetworzenie zebranych elektroodpadów. Na zbiórkę będzie można przynieść każdy kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny między innymi: pralki, lodówki, zmywarki, radia, telewizory, telefony, suszarki, odkurzacze, miksery i wiele innych urządzeń. Ze zbiórki elektroodpadów zostały wyłączone m.in. żarówki, termometry rtęciowe, tonery, baterie inne niż alkaiczne itp. Pełna lista przedmiotów wyłączonych znajduje się w Regulaminie akcji. Za dostarczenie elektroodpadów można otrzymać karty podarunkowe o wartości 20 zł na zakupy w sklepach Biedronka lub upominki w postaci pakietu nasion roślin zielnych.

- Akcja zbierania elektroodpadów organizowana przez sieć sklepów Biedronka ma na celu edukację oraz propagowanie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem, a także ponownego wykorzystania surowców. Dzięki zbiórce chcemy umożliwić bezpieczne i odpowiedzialne pozbycie się starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby nadać specjalnego charakteru akcji przewidzieliśmy, że każdy uczestnik niezależnie od gabarytu oddanych elektroodpadów otrzyma upominek - Dagmara Łakoma, starszy menedżer ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka.

Eksperci są zgodni, że produkcja odpadów komunalnych w tym elektroodpadów to w Polsce rosnący problem dla środowiska. Według GUS w 2022 roku na mieszkańca kraju przypadało 355 kilogramów śmieci. Niestety przez ostatnie 2 lata nie zaobserwowano zmiany w poziomie recyklingu odpadów komunalnych, który nadal pozostaje na niewysokim poziomie 26,7 proc. W związku z tym edukacja o podstawowych zasadach recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest nie tylko ważna dla ochrony środowiska, ale także przyczynia się do wykorzystania cennych surowców, które znajdują się w elektroodpadach. Ponadto złe zarządzanie oraz przetwarzanie elektrośmieci może spowodować przedostanie się toksycznych substancji do gleb i wód a w efekcie żywności, co może szkodzić zdrowiu i życiu zamieszkujących skażone tereny.

Organizatorzy akcji przewidzieli również pomoc dla osób, które nie będą w stanie samodzielnie dostarczyć na miejsce swoich elektroodpadów. Możliwe będzie zamówienie bezpłatnego transportu, który odbierze elektrośmieci z miejsca zamieszkania znajdującego się w odległości do 20 kilometrów od lokalizacji zbiórki. Zgłoszenia transportu zużytego sprzętu przyjmowane są pod numerem infolinii tel. 737 737 905, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 16:00 lub pod adresem poczty elektronicznej: odbiorydomowe@elektrorecykling.eu.

Zbiórka elektroodpadów potrwa do października. Zużyty sprzęt w będzie można przekazać w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 14:00 na parkingach przy sklepach sieci Biedronka w następujących lokalizacjach: