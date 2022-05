W Biedronce klapki i trampki od Loft37

W ofercie sieci Biedronka, przygotowanej we współpracy z Loft37, znajdą się dwa modele klapek damskich, w cenie 49,99 zł za parę. Trampki damskie z kolei będą dostępne w dwóch kolorach, czarnym i białym, w cenie 59,99 zł za parę. Produkty nabyć można w rozmiarach od 36 do 40. Obuwie marki Loft37 będzie dostępne we wszystkich sklepach sieci Biedronka aż do wyczerpania zapasów.