W Carrefourze 20 proc. taniej wędliny i sery pakowane do własnych opakowań

Klienci kupujący w tych dniach produkty z lady tradycyjnej, otrzymają na nie aż 20 proc. rabatu, jeśli zapakują je do własnych pojemników. Te także będą tańsze o 20 proc. jeśli klient dokona do nich jednocześnie zakupu dowolnego produktu z lady.

Weekend dla Ziemi w Carrefour to także tańsze woreczki wielokrotnego użytku na warzywa, owoce i pieczywo. W tych dniach będzie je można nabyć za 50 groszy za sztukę, a jeśli ktoś zdecyduje się zabrać do domu zakupy w tekstylnej torbie, zapłaci za nią 20 proc. mniej.

- Realizując naszą strategię transformacji żywieniowej, której chcemy być liderem na polskim rynku, codziennie podejmujemy działania zachęcające naszych klientów do zmiany sposobów zakupu i konsumpcji żywności. To od nas wszystkich zależy bowiem jaka będzie nasza planeta za kilka lub kilkanaście lat - mówi Sylwester Mroczek, manager działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska.

Produkty, których termin ważności wkrótce mija można w Carrefourze kupić nawet 90 proc. taniej, na co dzień. W każdej placówce można też oddać butelki zwrotne bez okazywania paragonu i kupić produkty na wagę do własnych opakowań wielokrotnego użytku. W wybranych sklepach klienci Carrefour mogą korzystać z refillomatów – urządzeń pozwalających uzupełnić płynne kosmetyki do przyniesionego ze sobą opakowania. W styczniu 2023 roku, sieć uruchomiła w swoich 10 sklepach w województwie śląskim test własnego systemu kaucyjnego, w ramach którego płaci klientom 15 groszy za każde oddaną butelkę plastikową lub puszkę aluminiową po napojach.