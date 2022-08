W E.Leclerc zestaw najbardziej podstawowych produktów szkolnych kosztuje 61 zł

Z okazji powrotu do szkoły, E.Leclerc przygotował szereg promocji na wszystko, co będzie potrzebne do rozpoczęcia nauki: tornistry, zeszyty, ołówki, kredki, flamastry, linijki, cyrkle, kalkulatory oraz pozostałe przybory szkolne.