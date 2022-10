W restauracjach IKEA będą pierogi i zupa dyniowa

Przypadający na 4 października Dzień Cynamonowej Bułeczki oraz sezonowe nowości kulinarne pozwolą klientom jeszcze lepiej poznać smaki IKEA.

Bułeczka cynamonowa to najpopularniejszy wypiek w Szwecji. Przepis ten został spopularyzowany po I wojnie światowej, kiedy to wszystko zaczęło wracać do normalności, a składniki spożywcze były bardziej dostępne. Wyrabia się ją z ciasta pszennego, przełożonego maślanym nadzieniem cynamonowym, a na koniec ozdabia cukrem perłowym.

Promocje w IKEA na Dzień Bułeczki Cynamonowej



IKEA oczywiście również celebruje Dzień Bułeczki Cynamonowej. Z tej okazji przygotowano specjalne oferty. W dniach 3 – 31 października IKEA zaprasza na słodkie promocje, m.in. bułeczkę cynamonową za 1 zł do każdej dużej kawy (w kawiarni), 3 bułeczki za 7 zł i rabat 25% za rodzinne opakowanie 510 g – dla tych, którzy je uwielbiają lub po prostu chcą je smakować w domu w gronie najbliższych.

Nadchodzące nowości w IKEA

Od 11 października br. IKEA planuje wprowadzić wiele nowości do swojej oferty spożywczej. Będą to zarówno nowe odsłony klasycznych produktów, jak na przykład dania z klopsikami wegetariańskimi czy łososiem, ale dodatkowo przygotowano polską ofertę sezonową, w której znajdą się m.in. zupa dyniowa, grzybowa, pierogi z kurkami i sosem, sałatka

z pieczoną dynią, karmelizowaną śliwką i serem pleśniowym.

Wegetariańskie menu IKEA

Od 1 października wszystkie rynki Grupy Ingka (największego detalisty IKEA) będą oferować żywność pochodzenia roślinnego po tej samej lub niższej cenie niż alternatywy mięsne. Celem jest, aby do 2025 roku 50% głównych posiłków oferowanych w Restauracji było pochodzenia roślinnego.

Ostatnie badania potwierdzają, że 9 na 10 osób jest skłonnych podjąć kroki w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, a znaczna liczba osób jedzących mięso byłaby skłonna przejść na alternatywy roślinne, jeśli smakują równie dobrze i nie są droższe.2

IKEA jest zdeterminowana bardziej niż kiedykolwiek, by przyczyniać się do ograniczenia globalnego ocieplenia poprzez dążenie do zmniejszenia o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.

„Obecnie co piąty klops na talerzach w naszej Restauracji jest bezmięsny, a co siódmy hot dog sprzedawany w Bistro jest wegetariański. Nasi klienci, mimo że spożywają coraz więcej dań wegetariańskich i wegańskich, mogą wybierać także tradycyjną, opartą na mięsie kuchnię, a najchętniej wybierają nasze klasyczne klopsiki mięsne” – mówi Krzysztof Hernik, Krajowy Lider ds. Komercyjnych w IKEA Food.