W tych sklepach użytkownicy karty Dużej Rodziny dostaną dodatkową zniżkę

Ułatwiając przygotowania do zbliżającego się rozpoczęcia roku szkolnego i odciążając klientów w wymagającym finansowo okresie wakacyjnym, Kaufland przygotował akcję, która pomoże zadbać o budżet domowy. Od 17 do 31 sierpnia wszyscy posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na dodatkowy bonus w postaci zniżki do wykorzystania podczas kolejnej wizyty w sklepie sieci. Bon, którego wartość wzrosła do 10 zł, przysługuje za każde wydane 100 zł.

Promocje na Kartę Dużej Rodziny w Kaufland

Powołując się na dane z raportu Kaufland pt. „Jak kupują Polacy?”, aż 35% ankietowanych zadeklarowało gotowość do wybrania sklepu na podstawie jego oferty promocyjnej.

- Dostrzegamy, że coraz więcej konsumentów sprawdza aktualne okazje już na etapie planowania zakupów. Jako sieć handlowa dokładamy starań, aby oferować naszym klientom okazje do oszczędności. W tym celu m.in. uruchomiliśmy program lojalnościowy Kaufland Card, który gwarantuje dostęp do asortymentu w obniżonych cenach, a także regularnie organizujemy liczne akcje promocyjne. Mając świadomość skali wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i wyjazdami wakacyjnymi, szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych, zwiększyliśmy okresowo wartość bonów przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny do 10 zł. Wierzymy, że promocja będzie jednym z elementów, który ułatwi naszym klientom zarządzanie budżetem w okresie wakacyjnym – mówi Paulina Katana, dyrektor Pionu Zakupu i Planowania Mediów oraz CRM w Kaufland Polska.

Maksymalna wartość bonu za jednorazowe zakupy wynosi 50 zł, a ich łączna wartość w sierpniu może sięgnąć 100 zł. Z promocji wyłączone są produkty alkoholowe, papierosy, artykuły medyczne, odżywki dla niemowląt, vouchery i karty podarunkowe. Szczegóły akcji promocyjnej, informacje dla użytkowników oraz regulamin programu Karta Dużej Rodziny w Kauflandzie są dostępne na stronie internetowej sieci.