W USA pieluchy będą sprzedawane bez podatku

Pieluchy drożeją wraz z innymi kategoriami produktów, a w czerwcu inflacja w USA wyniosła już 9,1 proc. i była najwyższa od grudnia 1981 r. Firma badawcza NielsenIQ podaje, że według jej danych ceny jednorazowych pieluch wzrosły w ciągu ostatniego roku o 20 proc., a wielorazowych pieluch materiałowych - o 13 proc.

Niemowlęta zużywają do 12 pieluch dziennie, co kosztuje od 70 do 80 dolarów (równowartość 360-375 złotych) miesięcznie na dziecko. To około 930 dolarów (równowartość 4,3 tys. złotych) rocznie - wynika z danych amerykańskiej Krajowej Sieci Banków Pieluch.

