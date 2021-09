W Warszawie powstaje multimedialna galeria sztuki i edukacji

Na powierzchni 800 mkw powstaje instalacja złożona z kilkudziesięciu zintegrowanych mobilnych ekranów, na których pojawiać się będą specjalnie opracowane, uzupełniające się projekcje. Goście będą mogli dosłownie zanurzyć się w filmach wykreowanych za pomocą zaawansowanej technologii. Uczestniczyć będą w spektaklach wizualno-dźwiękowych w stopniu dotąd niespotykanym – z gwarancją niezwykłych wrażeń!

Przestrzeń ArtBox Experience będzie komputerowo konfigurowana w taki sposób, żeby każdy z ponad dwóch tysięcy gości dziennie mógł doświadczyć pełni wrażeń – i wizualnych dzięki wysokiej rozdzielczości 4K, i dźwiękowych, co zapewni precyzyjnie skonfigurowany system punktowego nagłośnienia w szerokim spektrum częstotliwości. Jak z dumą przyznają twórcy projektu: „Na świecie powstało już kilka cyfrowych galerii – w Tokio, Nowym Jorku czy Paryżu – ale żadna nie jest tak zaawansowana technologicznie, jak nasza”.

Już dwie pierwsze digitalizowane obecnie wystawy dają przedsmak tego, co nas czeka. „Retro Warszawa” – wystawa oparta na archiwalnych filmach z epoki, sprowadzonych specjalnie m.in. z paryskich i nowojorskich archiwów – przeniesie nas na kilkadziesiąt minut do pełnego gwaru, muzyki i kolorów świata przedwojennej stolicy, wskrzeszając świat, który, jak się wydawało, odszedł bezpowrotnie. Natomiast monumentalnie i emocjonalnie zorkiestrowana impresja „Save The Planet” zabierze nas w porywającą podróż przez czas i przestrzeń w najodleglejsze zakątki globu z „zieloną” misją ratowania Ziemi. To na początek, kolejne wystawy są już w drodze.

Art Box Experience startuje z filmami opartymi na materiałach dokumentalnych, ale ta technologia ma potencjał, który jest równie nieograniczony, jak nieograniczona jest ludzka wyobraźnia. Będą tu mogły odbywać się wystawy sztuki, koncerty multimedialne, wizualizacje na żywo, ale także eventy korporacyjne, premiery, streamingi czy pasjonujące zawody e-sportowe