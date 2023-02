Walentynki w Zakopanem? Propozycje atrakcji w ośrodkach Polskich Kolei Linowych

Nadchodzące walentynki to doskonała okazja, aby poświętować we dwoje albo w gronie znajomych spędzić miło czas. Dzień zakochanych w tym roku wypada we wtorek, dlatego Polskie Koleje Linowe przygotowały atrakcje, które pozwolą spędzić romantycznie chwile zarówno 14 lutego, jak i w weekend przed tym świętem (11-12 lutego). Niezapomniane walentynkowe atrakcje czekają na nas w ośrodkach turystycznych na Gubałówce w Zakopanem, Mosornym Groniu w Zawoi oraz w Solinie.

Kraina Miłości na Gubałówce

Gubałówka w Walentynki zamieni się w niezwykłą i magiczną krainę miłości. Będzie na niej kolorowo od wypełnionych helem balonów w kształcie serca. Wyjazd koleją linowo-terenową PKL na szczyt miłosnej i iskrzącej od świateł góry, która jest jedną z kluczowych atrakcji Zakopanego i spędzenie na niej magicznego popołudnia, czy wieczoru będzie niezapomnianym przeżyciem, zwłaszcza w takie święto. Zakochani będą mogli podziwiać rozświetlone Zakopane oraz niezwykłą panoramę Tatr, a także spędzić romantyczny czas w najwyżej położonym parku świetlnym w Polsce.

Na wzniesieniu będziemy mogli również skorzystać z profesjonalisty, który wykona nasz minimalistyczny portret. Z pewnością nasz narysowany wizerunek będzie oryginalnym prezentem dla bliskiej osoby albo miłą pamiątką dla nas samych.

Oczywiście – w tym dniu – nie tylko zakochanych - zachęcamy do odwiedzenia restauracji Tarasy Gubałówka, Restauracja Widokówka, Cafe Gubałówka i Bistro Tarasy, ponieważ w menu znajdziemy słodkie przekąski oraz koktajle specjalnie przygotowane na tę okazję.

Czadowy weekend zakochanych w Solinie

Jeśli szukacie weekendowej propozycji celebrowania walentynek, polecamy wam romantyczne i wręcz czadowe atrakcje przygotowane 11 i 12 lutego w solińskim ośrodku Grupy PKL.

W Kawiarni Widokowej na Górze Jawor spędzimy romantyczne chwile z pięknymi widokami w tle. Tam również swoją randkę zaplanowała para lubianych i popularnych infuencerów. 11 lutego w ośrodku Grupy PKL w Solinie będziecie mogli spotkać duet Fit Lovers. Influencerzy przygotowali sporo konkursów z nagrodami.

Jeśli cenicie spontaniczne pomysły, to z pewnością zechcecie wziąć udział w grach, które przez cały walentynkowy weekend umilą czas spędzony w solińskim ośrodku turystycznym oraz dostarczą sporo frajdy.

Harnasiowe walentynki na Mosornym Groniu w Zawoi

11 lutego szykuje się również niepowtarzalny walentynkowy weekend w ośrodku turystycznym PKL na Mosornym Groniu. Dlatego proponujemy zabrać ze sobą ukochaną osobę, rodzinę czy znajomych i wybrać się do Zawoi. W tamtejszym ośrodku turystycznym PKL czekają atrakcje nie tylko dla zakochanych, ale i dla wszytskich osób, które chcą aktywnie spędzić czas.

Na Mosornym Groniu nie zabraknie miłosnych akcentów, które stworzą romantyczny nastrój.

Jeśli walentynki planujecie spędzić w Krynicy-Zdrój to zachęcamy do odwiedzenia Góry Parkowej. W wykwintnych wnętrzach Restauracji i Kawiarni Parkowa spędzicie romantyczne chwile i skosztujecie dań oraz deserów przygotowanych specjalnie na tę wyjątkową okazję.

Walentynki na Górze Parkowej

Pamiętajmy, że każdy moment jest odpowiedni, by wyrażać swoje uczucia a święto zakochanych to okazja, by wprawić w dobry nastrój bliską nam osobę.

PKL rekomendują zakup biletów na wyjazdy koleją z wyprzedzeniem na wybrany dzień i godzinę w sklepie internetowym lub w biletomatach. Godziny otwarcia ośrodków turystycznych dostępne są na stronie PKL.